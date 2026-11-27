Thomas Frank, Crystal Palace teknik direktörü olarak ilk galibiyetini aldı. Ancak Danimarkalı teknik adam, Real Sociedad’ı 2-1 yendikleri maçın heyecan dolu son anlarında sağlığından endişe ettiğini itiraf etti. Selhurst Park’ta geriden gelerek önemli bir Avrupa Ligi galibiyeti alan Palace için bu sonuç, sezonun gidişatını değiştirebilir.

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Goller ve kırmızı kart Selhurst Park’ta geri dönüşü getirdi

Chelsea’den kiralanan Mamadou Sarr, Frank’in evindeki ilk maçının 66. dakikasında Real Sociedad’ı öne geçirdi. Altı dakika sonra Jon Martin’in ikinci sarı kartını görmesiyle Palace sayısal üstünlüğü ele geçirdi.

Jean-Philippe Mateta penaltıdan eşitliği sağladı. Ardından Dwight McNeil, kendisi gibi sonradan oyuna giren Jorgen Strand Larsen’in röveşatasından gelen topu filelere gönderdi. Unai Marrero, Yeremy Pino’nun penaltısını kurtardı. Kaleci Dean Henderson ise son anlarda Orri Oskarsson’a karşı yaptığı müdahaleyle maçtaki altıncı kurtarışına imza attı.

Frank, gergin biten maçın ardından cesur hücum hamlesini övdü

Cumartesi günü Coventry karşısında çıktığı ilk maçta aldığı yenilginin ardından gelen galibiyeti değerlendiren Frank, oyuncularının geriye düştükten sonra verdiği tepkiyi övdü .

“Bence her şeyden önce maçı kazanmayı başardık ve bu, çeşitli nedenlerle son derece önemli bir galibiyetti” dedi. “Birincisi, elbette özgüven. Bu, son derece iyi bir takıma karşı kendimize duyduğumuz inançla da ilgili. İlk yarıda kompakt kaldığımızı ve birçok açıdan çok disiplinli oynadığımızı düşünüyorum. Önde baskı yapma fırsatlarımızı değerlendiremedik ve topu yeterince iyi tutmakta zorlandığımızı düşünüyorum.

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“İkinci yarıda önde baskıda çok daha iyi olduğumuzu ve topu çok daha iyi tuttuğumuzu düşündüm. Hatta biraz daha ivme kazandığımızı hissediyordum ama sonra hiç beklenmedik bir anda gol atıp 1-0 öne geçtiler. Ancak oyuncuların gösterdiği inancı gerçekten beğendim. Duran toplarda tehlike yaratıyoruz ve bunu küçümseyemeyiz.”

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Frank, Real Sociedad 10 kişi kaldıktan sonra yaptığı cesur değişikliklerin de hakkını verdi. “Futbolda tek bir anın maçı değiştirebileceğini biliyoruz” diye devam etti. “Penaltı ve kırmızı kart maçı değiştirdi ama yine de gol atmamız gerekiyordu. Kazanmak önemliydi. Cesur davrandık, hücuma dönük değişiklikler yaptık ve sahada iki forvet tuttuk. Bu da karşılığını verdi. Son beş dakikada ise sanırım hepimiz kalp krizi geçirmek üzereydik.”

Avrupa’daki play-off yarışında gelen galibiyet, ligde kalma mücadelesinde umut verdi

Premier Lig’in son sırasındaki Crystal Palace için ligde kalmak öncelik olmaya devam etse de perşembe günkü galibiyet, takımı beş maçın ardından ilk sekizin dört sıra gerisinde, Avrupa Ligi’nde play-off sıralarına taşıdı. Avrupa’daki hedefleri sorulan eski Tottenham teknik direktörü, “Bence hedefimizi yüksek tutmak istiyoruz” yanıtını verdi. “Bu turnuvada iddialıyız ve galibiyet bu yüzden çok önemliydi.”

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Frank, geri dönüşün takımın morali açısından önemli bir dönüm noktası olabileceğine de katıldı. “Doğru şeyleri yapmaya, inanmaya ve yolumuza devam etmeye devam etmek bu yüzden çok önemli” dedi.

Hull karşısında kritik Premier Lig sınavı

Palace, pazar günü Hull ile oynayacağı kritik Premier Lig maçı için odağını yeniden ligde kalma mücadelesine çeviriyor. Coventry yenilgisinin ardından ligin dibinde yer alan Frank’in ekibi, güvenli bölgeye doğru yükselişe geçmek için ikinci yarıdaki baskısını, duran top tehdidini ve yeniden kazandığı özgüveni hafta sonuna taşımalı.