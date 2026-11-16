“Neredeyse her şey ters gitti!” Joao Palhinha, Portekiz'in Danimarka karşısındaki kâbusunu değerlendirdi

Portekizli orta saha oyuncusu Joao Palhinha, Danimarka'ya 4-1 yenildikleri maçta takımının hiç parlak bir gece geçirmediğini kabul etti. Palhinha, takımın hızla toparlanıp Galler karşısında A4 Grubu'nu lider bitireceğini söyledi.

Reklam

Şok yenilgi Portekiz'i sarstı

Portekiz'in Jorge Jesus yönetimindeki kusursuz serisi, Braga'da Danimarka'ya 4-1 yenilmesiyle ağır biçimde sona erdi. Ev sahibi ekip maç boyunca yoğunluk ve savunma düzeninden yoksundu; Danimarka da A4 Grubu'nda tarihi bir galibiyete rahatça ulaştı. Bu ağır yenilgi, futbolu bırakmış efsane Cristiano Ronaldo'nun onurlandırıldığı duygusal bir gecede geldi.

Palhinha: “Neredeyse her şey ters gitti”

Orta saha oyuncusu Joao Palhinha, takımın kötü performansını eleştirmekten kaçınmadı ve alışılmış yüksek standartlarını yakalayamadıklarını kabul etti. RTP'ye göre Palhinha, hayal kırıklığını dile getirirken takımın toparlanma gücüne inancını korudu.

Palhinha, “Neredeyse her şey ters gitti. Parlak bir gece değildi, bu çok zor. Rakibin işini fazlasıyla kolaylaştırdık; böyle olunca bedelini ödemek de kolay oluyor. Danimarka bugün kazanmayı hak etti. Salı günü Galler'de bir maçımız daha var ve kazanmak istiyoruz” dedi.

Yüksek beklentilere rağmen inancını koruyor

UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk dört maçını kazanan Portekiz, bu tökezlemeden önce beklentileri önemli ölçüde yükseltmişti. Palhinha, kötü geçen tek bir gecenin Jesus yönetimindeki yolculuklarının tamamını tanımlamadığını vurguladı.

Reklam Reklam

“Önceki dört maçta çıta çok yükseğe konmuştu, herkes umutluydu ama salı günü bir maçımız daha var. O dört maçı kazandığımızda en iyi takım değildik; millî takım salı günü reaksiyon gösterecek.”

Gelecek maçlar WAL UEFA Nations League A 14:45 POR

Cardiff'te liderliği garantileme hedefi

Ağır yenilgiye rağmen Portekiz, 12 puanla A4 Grubu'nun zirvesinde yer alıyor ve Danimarka'nın üç puan önünde. Palhinha, Cardiff'te Galler'e karşı oynayacakları belirleyici son grup maçı öncesinde tam bir güven içinde olduğunu belirtti.

“Birinci sırayı garantileyeceğimizden kesinlikle şüphem yok.” Sarı kart gördüğü için cezalı duruma düşen Palhinha, Cardiff'teki maçı saha kenarından izlemek zorunda kalacak.