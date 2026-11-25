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Feyenoord muhabiri Martijn Krabbendam, Dick Voormekaar Podcast’te Gonçalo Borges’in ilerleme kaydettiğini söylüyor. Portekizli hücum oyuncusu, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un güvenini giderek daha fazla kazanıyor gibi görünüyor.

“Borges’in Excelsior ve FC Porto karşısında oyuna girdikten sonraki performansını beğendim,” diyerek analizine başlıyor Feyenoord muhabiri. “Sanki bir şeyleri değiştirmiş. Önceden düşünmeden çalıma girer, sonunun nereye varacağı belli olmazdı ama artık öyle değil. Borges etrafını görüyor, pas veriyor ve hareketlenmeye devam ediyor. Bireysel bir hamleyle de fark yaratabiliyor.”

“Borges bu şekilde gelişmeye devam ederse Feyenoord’un gerçekten faydalanabileceği bir oyuncu olur,” diyor umutlu Krabbendam. “Feyenoord’da bundan memnun olmalılar çünkü bedelsiz gelmedi. Bu, onun adına etkileyici; tamamen gözden çıkarılmıştı.”

Krabbendam ayrıca Shaqueel van Persie’nin salı günü Porto karşısında sürpriz biçimde ilk 11’de başlamasını değerlendiriyor. “Nacho Ferri’den farklı tipte bir oyuncu ama Porto savunmasının merkezine karşı kolay bir maç oynamadı.”

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“Van Persie’nin mükemmel bir tekniğe sahip olduğunu ve paslaşarak oynamaya uygun bir oyuncu olduğunu bazı anlarda gördünüz. Tek pas yapıp hareketleniyor. Van Bronckhorst daha fazla çeşitlilik sağlayabilir; yapılan açıklama da buydu,” diyor Krabbendam.

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Feyenoord muhabiri, Van Persie’nin pazar günü Ajax’a karşı oynanacak De Klassieker’e yedek kulübesinde başlayabileceğini düşünüyor. “Basın toplantısından sonra Ferri’nin pazar günü yeniden oynayacağı izlenimini edindim. Büyük bir kulüp olarak istediğiniz de bu: Farklı tipte oyuncular arasından seçim yapabilmek. Artık hücumda bu mümkün.”

Florian Kastenmeier’in de Feyenoord kalesine yeniden geçmesi bekleniyor. Alman kaleci, salı günü vatandaşı Tjark Ernst’e tercih edildi ve iyi bir performans sergiledi. “Kastenmeier’le birlikte kaledeki sorun da çözülmüş görünüyor.”

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Krabbendam, bu hafta sonu Ajax’la oynanacak maçta baskının büyük olacağını biliyor. “Pazar günü De Kuip’te o maçı mutlaka kazanmalısınız. Ajax harika oynamıyor ama kadrolarına, yedek kulübelerine ve oyuna kimleri alabileceklerine bakın. Bir de Feyenoord’un yedek kulübesine bakın. PSV ile Ajax’ın oyuna alabilecekleri oyuncularla Feyenoord’unkiler arasında dağlar kadar fark var.”

Gazeteci örnek veriyor: “Feyenoord’da oyuna Van den Elshout giriyor. Oyuna farklı bir şey katabilecek bir oyuncu değil. İşini yapan bir oyuncu ama sayısını bile bilmediğim kadar çok millî maça çıkmış Julian Brandt gibi biri değil. PSV, Ricardo Pepi’yi, Paul Wanner’ı ve daha nicelerini oyuna alıyor. Ama bunu herkes önceden biliyordu ve bir süre daha böyle kalacak.”