2026 yazında Real Madrid'in şu ana kadarki transfer gelirlerine yüzeysel bir bakış, yalnızca 7,5 milyon euroyu ortaya koyuyor. Fran Garcia, dört milyon euro karşılığında Sevilla'daki Real Betis'e transfer oldu. Geçen sezonu zaten Getafe'de kiralık geçiren Mario Martin ise şimdi Madrid ekibinin LaLiga'daki rakibi tarafından 3,5 milyon euro karşılığında bonservisiyle kadroya katıldı. Şimdilik hepsi bu.

Ancak daha yakından bakıldığında şu görülüyor: Aslında Real, şu ana kadarki yaz transfer dönemini oyuncu satışlarından elde ettiği gelirlerle tamamen kendi kendine finanse etti. Bernardo Silva ve Ibrahima Konate bedelsiz gelirken, Denzel Dumfries için Inter'e 20 milyon euro ödendi ve Marc Cucurella da 55 milyon euro karşılığında Chelsea'den Real'e getirildi. Buna, yeni teknik direktör Jose Mourinho'yu Benfica'daki devam eden sözleşmesinden çıkarmak için ödenen 15 milyon euroluk bonservis de eklendiğinde, eflatun-beyazlılar şu ana kadar 90 milyon euro yatırım yaptı.

Buna rağmen şu anda haneye kayda değer bir transfer artısı yazılmış durumda. Çünkü Real'in son yıllarda bir yeteneği elden çıkarırken istikrarlı şekilde uyguladığı akıllı bir hamle sayesinde, son olarak kiralık giden Mario Martin için alınan 3,5 milyon euro da dahil olmak üzere, geçen sezon kadroda yer almayan oyunculardan kulübün kasasına 110 milyon euronun üzerinde para girdi. Yani kadroda neredeyse hiç kayıp yaşanmadı, buna karşılık ilk bakışta neredeyse fark edilmeyen yüksek ve çok önemli gelirler elde edildi.

Getty Images

Bu nasıl mümkün oldu? Sihirli kelime şu: sonraki satıştan pay. Ya da daha net ifade etmek gerekirse: Tam yüzde 50'lik son derece cömert bir sonraki satış payı. En dikkat çekici örnek ise taze bir dünya şampiyonu. Victor Munoz, 19 Temmuz'dan bu yana bu unvanı haklı olarak taşıyor, her ne kadar 2026 Dünya Kupası'nda İspanya adına bir dakika bile süre almamış olsa da.

Aslen Barselonalı olan ve Real'in ezeli rakibi Barca'nın altyapısında bir dönem elenen 23 yaşındaki oyuncu, 18 yaşında tam da Madrid'e transfer oldu. A takımda çıkış yapması ulaşılmaz görünürken Real, Munoz'un 2025'te CA Osasuna'ya gitmesine izin verdi. Burada çıkışa geçen hücum oyuncusu, İspanya Milli Takımı'na yükseldi ve Liverpool'un 40 milyon euro ödemeye hazır olduğu bir isim haline geldi. Anahtar ifade yine sonraki satıştan pay: Bunun yarısı Real'in kasasına gitti, yani hızlıca kazanılmış 20 milyon euro. Blancos adına daha da iyisi şu: Geçen yıl Osasuna'dan Munoz için 25 milyon euro bonservis de alındığı için, A takımda yalnızca dört maça çıkan bir oyuncudan elde edilen toplam gelir 45 milyon euroya ulaştı.

Mario Gila'nın Milan'a transferi Real Madrid'e 15 milyon euro kazandırdı

Bu arada Mario Gila dosyasında da 15 milyon euro adeta öylece eflatun-beyazlıların kasasına girdi. Tıpkı Munoz gibi Barcelona doğumlu olan stoperi Real, 18 yaşındayken Espanyol'dan altyapısına kattı. Gila'nın daha sonra A takımda iki kısa süreli forma şansı bulması yeterli oldu, ancak savunmacı esas olarak Castilla üzerinden kendisini daha büyük görevler için başka yerlerde önerdi. Lazio, onu 2022'de İtalya'ya götürdü, kısa süre önce de Gila 30 milyon euro bonservisle AC Milan'a geçti. Bunun yüzde 50'si üzerinden Real de payını aldı.

Toplam 21,75 milyon euro ise bu arada adeta radarın altından Bournemouth'tan Bernabeu'ya ulaştı. Bunun 9,25 milyon euroluk kısmını Alex Jimenez, yetiştiği kulübe kazandırdı. Kanat oyuncusu uzun süre Real altyapısında yetişti, ardından henüz U19 oyuncusuyken 2023'te önce kiralık olarak AC Milan'a gitti, bir yıl sonra da San Siro'ya kalıcı transfer yaptı. Jimenez, eflatun-beyazlıların A takımında hiç maça çıkmadı, ancak Milan'dan Bournemouth'a transferi sayesinde kulüp öz kaynağından hatırı sayılır bir milyonluk gelir elde etti. 21 yaşındaki oyuncu zaten geçen sezon Milan'dan İngiltere'ye kiralanmıştı, Bournemouth şimdi 18,5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullandı ve kısa süre sonra Jimenez'i AC Floransa'ya kiraladı.

Gelecek sezon Bournemouth formasıyla gerçekten sahada olacak isim ise Alvaro Rodriguez. Real, santrforu bir zamanlar Girona'dan U17 takımına katmıştı ve Jimenez'in aksine Rodriguez en azından A takımda birkaç kez forma giyme şansı buldu. Real'in A takımında 10 kez görev yaptı ve hatta çok özel bir maça da imza attı: Şubat 2023'te Atletico ile oynanan şehir derbisinde son 15 dakika için oyuna giren Rodriguez, Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı takımı 1-1'lik eşitlik golüyle o dönem yerel rakibi karşısında yenilgiden kurtardı. Asisti yapan isim mi? Başkası değil, Luka Modric.

Real Madrid'de en büyük gelir kalemini Nico Paz oluşturuyor

Ancak Rodriguez her şeyden önce Castilla üzerinden başka önemli kulüplerin dikkatini çekti, Getafe'ye kiralandıktan sonra 2025'te Elche, forvet için 14,5 milyon euro bonservis ödedi. Bir yıl sonra ve LaLiga'da geçirdiği iyi sezonun ardından Rodriguez, Bournemouth için bu kez 25 milyon euro değerindeydi. Yani Real için 12,5 milyon euro daha.

Getty Images

110 milyon euronun üzerindeki bu neredeyse fark edilmeyen transfer gelirlerinin en büyük bölümünü ise İspanya ikincisi, başka bir sonraki satış payına borçlu. Nico Paz, altyapıdan çıkan en büyük yeteneklerden biri olarak, 2024'te Real tarafından Como'ya gönderilmişti. Burada ofansif orta saha oyuncusu müthiş bir gelişim gösterdi, ancak kısa vadeli geleceği Madrid'de değil, yine Como'da yatıyor. Real, dokuz milyon euroluk geri satın alma maddesini kullandı ama İtalyanlar Paz'ı muhtemelen 60 milyon euro karşılığında kadrolarında tuttu. Mahsuplaşıldığında bu da Real için 51 milyon euro anlamına geliyor ve kulüp ayrıca 2027 için bir geri satın alma opsiyonunu da güvence altına aldı.

Sonraki satıştan pay şeklindeki bu kârlı model söz konusu olduğunda, Real için bu yaz henüz son noktaya gelinmemiş olabilir. Eflatun-beyazlılar, kısa süre öncesine kadar artık kadroda yer almayan bir başka oyuncu üzerinden de yakında gelir elde edebilir: Sergio Arribas. Real altyapısından yetişen ofansif orta saha, İspanya 2. Lig ekibi UD Almeria'da 47 maçta 33 gole doğrudan katkı yaptığı olağanüstü sezonuyla daha büyük kulüplerin ilgisini çekti. Görünüşe göre Arribas için en güçlü şekilde kapıyı çalan kulüp Benfica ve 12 milyon euro bonservis konuşuluyor. Bunun altı milyon eurosu doğrudan Madrid'in kasasına girecek.