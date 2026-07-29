2026 yazında Real Madrid'in şu ana kadarki transfer gelirlerine yüzeysel bir bakış, yalnızca 7,5 milyon euroyu ortaya koyuyor. Fran Garcia, 4 milyon euro karşılığında Sevilla'daki Real Betis'e transfer oldu. Geçen sezon zaten FC Getafe'ye kiralanan Mario Martin de Madrid ekibinin LaLiga'daki rakibi tarafından 3,5 milyon euroya bonservisiyle kadroya katıldı. Şimdilik hepsi bu.

Ancak daha yakından bakıldığında şu görülüyor: Aslında Real, şu ana kadarki yaz transfer dönemini oyuncu satışlarından elde ettiği gelirlerle tamamen kendi finanse etti. Bernardo Silva ve Ibrahima Konate bonservissiz geldi, Denzel Dumfries için Inter'e 20 milyon euro ödendi ve Marc Cucurella da 55 milyon euro karşılığında Chelsea'den koparıldı. Yeni teknik direktör Jose Mourinho'yu Benfica'daki devam eden sözleşmesinden çıkarmak için ödenen 15 milyon euroluk bonservis de eklendiğinde, eflatun-beyazlılar şu ana kadar 90 milyon euro yatırım yaptı.

Buna rağmen şu anda hanede belirgin bir transfer artısı yazıyor. Çünkü Real'in son yıllarda bir yeteneği elden çıkarırken istikrarlı şekilde uyguladığı akıllı bir hamle sayesinde, son olarak kiralık gönderilen Mario Martin için gelen 3,5 milyon euro da hesaba katıldığında, geçen sezon kadroda yer almayan oyuncular üzerinden kulübün kasasına 110 milyon euronun üzerinde para girdi. Yani kadro açısından kayıp sıfır, buna karşılık ilk bakışta neredeyse fark edilmeyen yüksek ve son derece önemli gelirler söz konusu.

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Bu nasıl mümkün oldu? Sihirli kelime şu: sonraki satıştan pay. Daha doğru ifade etmek gerekirse: Yüzde 50 gibi dolgun bir sonraki satış payı. Bunun en dikkat çekici örneği ise taze bir dünya şampiyonu. Victor Munoz, 19 Temmuz'dan bu yana haklı olarak bu unvanı taşıyor, her ne kadar 2026 Dünya Kupası'nda İspanya adına bir dakika bile süre almamış olsa da.

23 yaşındaki oyuncu Barselona doğumlu ve bir dönem Real'in ezeli rakibi Barca'nın altyapısından gönderilmişti; 18 yaşında yolu bu kez Madrid'e düştü. A takımda çıkış yapmasının uzak bir ihtimal gibi görünmesi üzerine Real, Munoz'un 2025'te CA Osasuna'ya gitmesine izin verdi. Burada çıkışa geçen hücum oyuncusu, İspanya Milli Takımı'na kadar yükseldi ve FC Liverpool onun için 40 milyon euro ödemeye razı oldu. Sonraki satış payı meselesi devreye girince bunun yarısı Real'in hanesine yazıldı: Hızlıca kazanılan 20 milyon euro. Blancos için daha da iyisi şu: Real, geçen yıl Osasuna'dan Munoz için zaten 25 milyon euro bonservis almıştı, yani A takımda yalnızca dört maça çıkan bir oyuncudan toplamda 45 milyon euro gelir elde etmiş oldu.

Mario Gila'nın Milan'a transferi Real Madrid'e 15 milyon euro kazandırıyor

Bu arada Mario Gila dosyasında 15 milyon euro adeta durduk yere eflatun-beyazlıların kasasına girdi. Stoper de tıpkı Munoz gibi Barselona çıkışlı; Real, onu 18 yaşındayken Espanyol'dan kendi altyapısına kattı. Gila'nın ilk takım kariyeri daha sonra iki kısa maçla sınırlı kaldı, ancak savunmacı Castilla üzerinden kendisini daha büyük görevler için başka yerlerde önermeyi başardı. Lazio Roma onu 2022'de İtalya'ya götürdü, kısa süre önce de Gila 30 milyon euro bonservisle AC Milan'a geçti. Bunun yüzde 50'si için Real sevindi.

Toplam 21,75 milyon euro ise bu arada gözden kaçacak şekilde Bournemouth'tan Bernabeu'nun yolunu tuttu. Bunun 9,25 milyon eurosunu altyapısından yetiştiği kulübe Alex Jimenez kazandırdı. Kanat oyuncusu uzun süre Real altyapısında yetiştirildi, ardından henüz U19 oyuncusuyken 2023'te önce kiralık olarak AC Milan'a geçti, bir yıl sonra da kalıcı transferle San Siro'nun yolunu tuttu. Jimenez, eflatun-beyazlıların A takımında hiç maça çıkmadı, ancak Milan'dan Bournemouth'a transferi sayesinde kulüp öz kaynağından önemli bir milyonlarca euroluk gelir elde etti. 21 yaşındaki oyuncu geçen sezon zaten Milan'dan İngiltere'ye kiralanmıştı, Bournemouth şimdi 18,5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullandı ve kısa süre sonra Jimenez'i AC Floransa'ya kiraladı.

Gelecek sezon gerçekten Bournemouth'ta forma giyecek isim ise Alvaro Rodriguez. Real, santrforu bir zamanlar Girona'dan U17 seviyesindeyken kadrosuna katmıştı; Jimenez'in aksine Rodriguez en azından A takımda bir iki kez şans buldu. Real'in A takımında 10 kez süre aldı ve hatta çok özel bir performansa da imza attı: Şubat 2023'te Atletico'ya karşı oynanan şehir derbisinde son çeyrek saat için oyuna giren Rodriguez, o dönem Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı takımı yerel rakibe karşı 1-1'lik eşitlik golüyle yenilgiden kurtardı. Asisti yapan isim mi? Luka Modric'ten başkası değildi.

Real Madrid'de en büyük gelir kalemini Nico Paz oluşturuyor

Ancak Rodriguez esas olarak Castilla üzerinden başka önemli kulüplerin dikkatini çekti, Getafe'ye kiralandıktan sonra 2025'te FC Elche forvet için masaya 14,5 milyon euro bonservis koydu. Bir yıl sonra ve LaLiga'da geçirdiği iyi bir sezonun ardından Bournemouth için Rodriguez'in değeri 25 milyon euroya çıktı. Yani Real için 12,5 milyon euro.

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İspanya ikincisinin neredeyse fark edilmeyen 110 milyon euronun üzerindeki transfer gelirlerindeki en büyük pay ise başka bir sonraki satış maddesinden geldi. Nico Paz, altyapıdan çıkan en büyük yeteneklerden biri olarak Real tarafından 2024'te Como'ya gönderilmişti. Hücumcu orta saha burada müthiş bir gelişim gösterdi, ancak kısa vadeli geleceği Madrid'de değil, yine Como'da yatıyor. Real her ne kadar 9 milyon euroluk geri satın alma maddesini kullandıysa da, İtalyanlar Paz'ı muhtemelen 60 milyon euro karşılığında kadroda tuttu. Hesaplandığında bu, Real için 51 milyon euro anlamına geliyor; ayrıca kulüp 2027 için bir geri satın alma opsiyonunu da güvence altına aldı.

Sonraki satış payı modelinin kârlılığı açısından bakıldığında ise Real için bu yaz henüz son nokta gelmemiş olabilir. Eflatun-beyazlılar, son dönemde artık kadroda yer almayan bir başka oyuncu olan Sergio Arribas üzerinden yakında bir kez daha gelir elde edebilir. Real altyapısında yetişen hücumcu orta saha, İspanya 2. Lig ekibi UD Almeria'da 47 maçta 33 doğrudan gole katkı yaptığı olağanüstü sezonla daha büyük kulüplerin ilgisini çekti. Arribas için özellikle Benfica'nın çok istekli olduğu belirtiliyor, 12 milyon euro bonservis konuşuluyor. Bunun 6 milyon eurosu doğrudan Madrid'e gidecek.