"Neredeyse çıldırıyordum" dedi rahatlamış bir Dick Schreuder maçın bitiş düdüğünün ardından. NEC Nijmegen teknik direktörünün bu duygularının nedeni Emre Mor'du. 2017'de doğduğu ülke Danimarka'dan yaklaşık on milyon euro karşılığında Borussia Dortmund'a transfer olan Türk kanat oyuncusu, kariyerinde disiplinsizlikleri ve sportif ciddiyetsizliğiyle bazı hocalarını daha önce de çileden çıkarmıştı. Ancak 11 Ağustos akşamındaki kadar tuhafı herhalde hiç olmamıştı.

Geçen yıl Eredivisie'yi sansasyonel biçimde üçüncü sırada tamamlayan Hollanda kulübü, Şampiyonlar Ligi elemelerinin 3. turunda Olympiakos Pire'yi ağırlıyordu; tesadüfe bakın ki bu takım Mor'un eski kulüplerinden biriydi. İlk maç 0-0 sona ermişti ve De Goffert'teki belirleyici mücadele ev sahibi ekip için bir darbeyle başladı: Kanat oyuncusu Sami Ouaissa iyi bir yarım saatin ardından sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Yerine Mor girecekti. Hem de tabii ki hemen. Ancak Mor'un sahaya adım atması kronometreyle ölçüldüğünde tam iki dakika 49 saniye sürdü. Çünkü küpesini kulağından çıkaramadı.

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NEC Nijmegen'de Emre Mor: Maç kazandıran gol öncesi tuhaf küpe olayı

Evet, yanlış duymadınız; Mor kenarda duruyor, etrafında öfkeli Nijmegen yedek kulübesinin büyük bölümü, buna teknik direktör Schreuder de dahil, ve 29 yaşındaki oyuncu kulağıyla uğraşıyordu. Schreuder tamamen çileden çıkmıştı.

"Sonunda onu kendim çekip çıkarmak istedim. Geçen hafta üstünü bantla kapatarak oynamasına izin verilmişti. Bu seviyede bu kadar uzun süre bir kişi eksik oynamak korkunç. Bunun gerçekten değişmesi gerekiyor" dedi sonrasında. Eski teknik direktör ve bugün Ziggo Sport'ta TV yorumcusu olan Alex Pastoor ise şöyle dedi: "Bence aklından şu geçti: Kesin onun bütün kulağını koparın gitsin!"

Mor sonunda 30. dakikada, iki kulağı da yerinde ama kurallara uygun şekilde küpesiz olarak oyuna girdi ve gerçekten de maçın belirleyici ismi oldu. 0-1 geri düşen Nijmegen uzatmalara gitmeyi başardı, Mor da 95. dakikada skoru 2-1'e getirerek maçın sonucunu belirleyen golü attı ve gözyaşları içinde sevindi. Bu, Mor'un 542 gün sonra resmi maçlardaki ilk golüydü. O dönemde, Şubat 2025'te, hâlâ Türkiye Süper Lig ekibi Eyüpspor'da oynuyordu.

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Emre Mor, Fenerbahçe'de 2025/26 sezonunun tamamını kaçırdı

Schreuder, küpe olayı karşısında barışmış görünüyordu: "Galibiyet golünü atarak bunu biraz telafi etti." Gücü tükenen joker oyuncuyu golünden on dakika sonra tekrar oyundan almasının nedeni ise Mor'un belirsiz geçmişiyle bağlantılı.

Mor, Fenerbahçe ile sözleşmeli olduğu bir önceki sezonun tamamını, İstanbul ekibinin onu resmi maç listesine yazmaması nedeniyle kaçırmıştı. Fener bunun sebepleri hakkında sessiz kaldı. Türk gazeteciler bir mide probleminden söz etti.

1,69 boyundaki, güçlü driplinge sahip Mor, geride kalan zorlu dönemi hakkında uygun bir zamanda konuşmak istediğini açıkladı. Pire karşısındaki gecenin ardından ise öncelikle kariyerinin başlarında alışık olduğu ama uzun süredir hissetmediği ilgiyi yaşadı.

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"Arjantin'in Tanrı'nın eli var, bizim de Mor'un kulağı"

"Bir futbolcu olarak, özellikle de benim durumumda, bunun hayalini kurarsınız" dedi Mor. "Kolay iki yıl geçirmedim. Sonra böyle önemli bir maçta oyuna girip galibiyet golünü atmak... Bence bunun ne kadar iyi hissettirdiğini kelimelere dökmek mümkün değil."

Peki ya küpe meselesi? "Hocaya şunu söyledim: Üzgünüm, küpenin üzerinin bantla kapatılamayacağını daha önce hiç duymamıştım" diye açıkladı 15 kez milli olan oyuncu. "Onu çıkaramadım, ben de kulağımdan çekip çıkardım. Kanadı ama her şey yolunda."

Mor, küpeyi neden maça giderken taktığını da anlattı: "Güzel göründüğünü düşündüğüm için takmıyorum. Japonya ya da Çin'den bir şey, uyumaya yardımcı olması gerekiyor." Gazeteci Marcel Rözer, bölgesel gazete De Gelderlander için yazdığı köşesinde geceyi şöyle özetledi: "Arjantin'in Tanrı'nın eli var, bizim de Mor'un kulağı."

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Emre Mor, NEC Nijmegen'e Hollanda'da nasıl geldi?

Peki BVB'den ayrıldıktan sonra Celta Vigo, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'te de oynayan Mor, Hollanda'nın doğusuna nasıl geldi? Fenerbahçe sözleşmesini uzatmayınca serbest oyuncu olarak piyasaya çıkmıştı. Bunun üzerine menajer Nima Modyr, Mor için referans olmaya çalıştı ve bunu NEC'de 2022'den beri teknik direktör olan Carlos Aalbers nezdinde yaptı.

"Birbirimizi çok uzun zamandır tanıyoruz" dedi 62 yaşındaki isim, Modyr ile bağlantısı hakkında. "Telefonla konuştuk ve Nima bana Emre'nin durumunu anlattı. Kişisel sebepler nedeniyle futbola epey bir süre ara vermişti." Bunun ardından Nijmegen, Mor'u deneme antrenmanına davet etti. "Emre hakkında kapsamlı şekilde konuştuk. Sonra onunla bir görüntülü görüşme yaptık. Dick Schreuder, Marbella'da tatildeyken onunla konuştu. Elbette herkes Emre'yi tanıyor ama kariyeri düşüşteydi. Bu gidişatı yeniden tersine çevirip çeviremeyeceğimizi ve birbirimize yardımcı olup olamayacağımızı göreceğiz."

Mor takımla antrenman yaptı ve sağ kanat oyuncusu olarak hazırlık maçlarına çıktı. Amatör kulüp De Treffers'a karşı 20 dakikalık ilk performansında 1-1'lik sonucun asistini yaptı. Kısa süre sonra Duisburg karşısında ilk 11'de yer aldı. Bu, yetkililere yetti. Mor, 2028'e kadar sözleşme aldı.

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"Olağanüstü özellikler": Emre Mor Nijmegen'de sakatlandı

"Kulübe çok minnettarım. Beni yeniden mutlu etmek istiyorlar, en önemli şey buydu" dedi Mor. "Para için pazarlık etmeyeceğim. Para umurumda bile değil. Bunu bu kadar doğrudan söylediğim için üzgünüm. Sadece yeniden keyif almak istiyorum, kulüp de bu konuda beni destekliyor. Herkes arkamda duruyor ve bu iyi hissettiriyor." Aalbers de sevinçle şöyle dedi: "Emre olağanüstü özelliklere sahip. Onun kalibresindeki oyuncular normalde bizim için ulaşılamaz olur."

Yine de Nijmegen, Mor'un yeteneklerinden şu ana kadar çok büyük fayda sağlayamadı. Geçen yılın sürpriz kulübü yeni yıla zayıf bir giriş yaptı. Ligde yedi maçta alınan üç yenilginin ardından sadece 11. sıradalar, Avrupa Ligi lig aşamasına başlangıçları da (Şampiyonlar Ligi play-off'larında Bodö/Glimt'e elenmişlerdi) Juventus deplasmanında alınan 0-5'lik yenilgiyle kötü geçti.

Bunda kulübü sarsan büyük sakatlık sorunlarının da payı var. Bu durum Mor'u da etkiliyor; bir kez hastalık nedeniyle, iki kez de kendisi için hâlâ alışılmadık olan yüklenmelerin etkileri yüzünden forma giyemedi. "Teknik direktör benden fiziksel olarak çok şey talep ediyor ve ben bir yıl boyunca oynamadım, bu yüzden adım adım ilerlemem gerekiyor" dedi.

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Emre Mor'da sık sık eksik olan şey mentalite ve fiziksel dayanıklılıktı

Mor şu anda, onu büyük ihtimalle ekim ortasına kadar sahalardan uzak tutacak bir kasık sakatlığı nedeniyle yok. Bu durum onun adına özellikle can sıkıcı, çünkü uzun milli maç arasında kondisyonu üzerinde kapsamlı şekilde çalışabilirdi. Artık bu yalnızca sınırlı biçimde mümkün olacak.

"Onun için artık mesele para değil, bu artık bir engel değil" demişti teknik direktör Schreuder temmuz başında, Mor denemeye çıktığında. "Belki de tam olarak ihtiyaç duyduğu sakinliği ona verecek olan şey budur, böylece yeniden özgürce oynayabilir." Ancak son yıllarda Schreuder'den önce de başka birçok teknik direktör, Dortmund'da Thomas Tuchel'den Vigo'da Juan Carlos Unzue'ye kadar, benzer umutlar beslemişti.

Yine de erken yaşta "Türk Messi" etiketi yapıştırılan Mor'a doğru mentaliteyi ve fiziksel dayanıklılığı aşılamayı neredeyse hiç kimse başaramadı. Mor, fark yaratmasını sağlayabilecek özelliklere sahip. Ancak onda takım oyunu olan futbolun temel unsurları çok sık eksikti: taktik disiplin, sebat, çalışkanlık ama aynı zamanda alan hissi, karar verme ve düpedüz gerçekçilik.

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Emre Mor, "sadece bir kez daha deneyen bir kaybeden" mi?

"Umarım bu gol, artık keyfini çıkaracağım dönüm noktası olur" dedi Mor, 11 Ağustos akşamı. Şu anda yedi maç ve 236 dakikada, bir golün yanına bir de asist eklemiş durumda. İlk 11'de ise sadece bir kez sahaya çıktı, ligdeyse henüz hiç çıkmadı.

"Kazanan, sadece bir kez daha deneyen kaybedendir" diye yazmıştı Mor, kariyerindeki dokuzuncu farklı profesyonel kulübe transfer olduktan sonra Instagram'da. Mor'un bu yeni denemesinin gerçekten de beklenen dönüm noktasını getirip getirmeyeceği şu an için belli değil. Ancak küpe olayı Nijmegen'deki en gürültülü bölüm olarak kalırsa, bu Mor'un renkli kariyer hikâyesine fazlasıyla uygun düşer.

Emre Mor: Kariyer performans verileri