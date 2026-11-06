Nick Woltemade, ilk maçına çıktığından bu yana ilk kez Almanya Milli Takımı kadrosuna giremedi. Forvet için sportif açıdan işler pek de kötü gitmiyor; onu zorlayan, yaz aylarında alınan yanlış bir karar.

Reklam

DFB, perşembe günü öğle saatlerinde Sırbistan (13 Kasım) ve Hollanda (16 Kasım) ile oynanacak Uluslar Ligi maçları için resmî kadrosunu açıkladığında en çok sevinenlerden biri muhtemelen Niclas Füllkrug'du. 2024 yazında West Ham United'a transfer olmasının ardından uzun süre gol yollarında sessiz kalan ve artık gözden çıkarıldığı düşünülen Werder Bremen forveti, millî takımda durumun bazen ne kadar hızlı değişebileceğinin en iyi kanıtı.

Altı ay bile önce DFB takımına geri dönmekten çok uzaktı; bu da ABD, Kanada ve Meksika'daki Dünya Kupası'nı kaçırmasına yol açmıştı. Bugün ise, yalnızca birkaç ay sonra, Füllkrug gündemin merkezindeki isim ve şu anda Alman pasaportu taşıyan en formda oyunculardan biri. Weser kıyılarına dönüşünden bu yana 33 yaşındaki oyuncu, tüm kulvarlarda çıktığı on maçta on iki gol attı. Füllkrug son sekiz maçın her birinde en az bir kez ağları havalandırdı; Dortmund, Paderborn ve Mainz karşısında ise ikişer gol kaydetti.

Bu nedenle tecrübeli oyuncuyu uzun ve zorlu bir dönemin ardından yeniden millî takım kadrosuna alıp bunu kendisine bildirmenin "bir mutluluk" olduğunu söyleyen Almanya Millî Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, basın toplantısında "bu kararı vermekten" söz etti. Klopp, Füllkrug'un "yalnızca golleriyle değil, Bremen'in oyununa da inanılmaz bir etkisi" olduğunu vurguladı ve şu sonuca vardı: "Bazen form, diğer her şeyin önüne geçer."

Getty Images

Nick Woltemade'nin Juventus'ta işleri nasıl gidiyor?

Almanya Millî Takımı Teknik Direktörü, "diğer her şey" derken Nick Woltemade'yi de kastetmiş olabilir. İtalya'nın şampiyonluk rekorunu elinde bulunduran Juventus'un forveti, yüksek beklentilerin hâlâ gerisinde kalıyor. Bu bakımdan, formunun zirvesindeki Füllkrug'un tam tersi bir durumda.

Reklam Reklam

Oysa yalnızca istatistiklere bakıldığında 24 yaşındaki oyuncunun durumu, Haziran 2025'teki DFB takımıyla ilk maçından bu yana ilk kez kadroya çağrılmamasının ilk bakışta düşündürdüğü kadar kötü değil. Juventus'a transferinden bu yana Woltemade az çok düzenli olarak forma şansı buluyor ve özellikle Avrupa Ligi'nde kalitesini birçok kez gösterdi. Serie A'da çıktığı sekiz maçta gol veya asist kaydedemese de Avrupa'da dört maçta üç gol (ikisi penaltıdan) ve üç asistlik katkı sağladı.

Related Topics

Son olarak perşembe akşamı Alkmaar deplasmanında alınan 2-1'lik galibiyette de iyi oynayarak Randal Kolo Muani'nin takımını 2-0 öne geçiren golünün asistini yaptı. Böylece Woltemade, Bianconeri formasıyla çıktığı her Avrupa kupası maçında en az bir gole doğrudan katkıda bulunmuş oldu.

Dolayısıyla Woltemade'nin sorunu, ki DFB kadrosuna çağrılmamasının nedenlerinden biri de muhtemelen bu, Juventus formasıyla sahada hiçbir şey yapamaması değil. Rakamlar bunu açıkça çürütüyor. Asıl büyük sorun, eski Bundesliga forvetinin geçen yaz verdiği karar: Juventus'a transfer olması.

Getty Images

Reklam

Nick Woltemade neden Juventus'a transfer oldu?

Woltemade'nin asıl kulübü Newcastle United'da, ki kulüp 2025'te VfB Stuttgart'a iddialara göre 75 milyon avro ödemişti, kendine yer edinip düzenli oynama süresi bulması kuşkusuz kolay olmayacaktı. Çünkü değerlendirmede hakkını vermek gerekir: Yazın görevinden ayrılan Eddie Howe yönetiminde Woltemade çoğu zaman son dakikalarda oyuna girme şansı bulan bir yedek oyuncudan fazlası değildi ve bu fırsatlarda da nadiren öne çıkabiliyordu.

Ancak belirtildiği gibi Howe dönemi artık geride kaldı. Onun yerine, daha önce RB Leipzig'in genç takımlarında antrenörlük yapan Matthias Jaissle, Magpies'in başına geçti ve tercih ettiği yoğun pres oyununa uyum sağlaması için başlangıçta sırasını beklemesi gerekebilecek olsa da Woltemade'ye en başından yeni bir sayfa açma sözü verdi. Woltemade ise bir sezon daha ikinci planda kalma riskini almak istemediği anlaşılan bir kararla İtalya'ya gitti.

Getty Images

Reklam

Nick Woltemade DFB takımına geri dönebilecek mi?

Klopp'a göre bu, "temelde oldukça akıllıca bir transferdi." Sonuçta Juventus, Newcastle'daki son derece kasvetli dönemin ardından 24 yaşındaki oyuncuya tamamen yeni bir ortam sunabilirdi. "Farklı bir lig, daha iyi hava" ve oyun anlayışı Woltemade'ye daha uygun olabilecek Luciano Spalletti gibi bir teknik direktör, eski formuna kavuşmasına yardımcı olabilirdi. Klopp, bir zamanlar İtalya'da üst üste şampiyonluklar kazanan, ancak artık kriz yaşayan Juventus'un kariyerinde yol ayrımındaki oyuncular için uzun süredir elverişli bir ortam sunmamasının ve sportif açıdan giderek önemini yitirmesinin "elbette Nick'le ilgisi olmadığını, en ufak bir ilgisi bile olmadığını" vurguladı.

Ancak büyük sorun tam da burada. Juventus yıllardır kendi içinde o kadar çok sorunla boğuşuyor ki millî takıma seçilmek için her hafta en iyi performansı sergileyip kendini göstermek neredeyse imkânsız. Birbirine uyumsuz biçimde kurulmuş kadro ve ciddi mali sorunlar, kulüp kısa süre önce 2025/26 mali yılını 66 milyon avro zararla kapattığını açıkladı, sportif gidişatın yıllardır sürekli kötüleşmesine neden oluyor. Serie A'da Inter, Milan ve Napoli gibi kulüpler uzun zamandır şampiyonluğu kendi aralarında paylaşıyor; Juventus ise son dört yılın ikisinde Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanamadı.

Reklam

Buna bir de İtalya'daki basının genel olarak son derece eleştirel yaklaşımı ekleniyor; Woltemade bunu defalarca yaşadı. Gazzetta dello Sport ve Tuttosport gibi büyük gazeteler Alman oyuncunun performansını sürekli yerden yere vuruyor; değerlendirmeleri kimi zaman bir cadı avını andırıyor. Yaklaşık bir buçuk hafta önce Genoa'ya karşı alınan 2-0'lık yenilgide olduğu gibi: Woltemade, devre arasında skor 2-0'ken Federico Gatti'nin yerine oyuna girmiş, ardından yenilginin neredeyse başlıca sorumlusu olarak hedef gösterilmişti. Üstelik kısa süre önce Juventus'ta ayın oyuncusu seçilmiş olmasına rağmen.

En azından Klopp bu özel durumun farkında görünüyor. Almanya Millî Takımı Teknik Direktörü, "Açıkçası Nick şu anda Juve'de daha ziyade iyi bir dönem geçiriyor. Birçok şey geri geliyor; transferin ardından kolay bir süreç yaşamıyor" dedi. Woltemade'nin "iyi yolda olduğunu" belirten Klopp, "Mutlak gol tehdidi olma konusunda biraz eksik kalıyor" diye ekledi. Füllkrug ise şu anda bu gol tehdidini etkileyici biçimde ortaya koyuyor. Bu nedenle Klopp'un vardığı sonuç açıktı: "Nispeten kolay bir karardı." Füllkrug lehine. Woltemade aleyhine.