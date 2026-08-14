Barcelona, Manchester City orta saha oyuncusu İspanyol Rodri'nin transferini bitirmek isterse büyük bir mali sınavla karşı karşıya kalacak. Daha önce düşük maliyetli bir fırsat olarak görülen operasyon, transfer bedeli, komisyonlar ve oyuncunun maaşı arasında toplam değeri 210 milyon euroyu aşabilecek bir işleme dönüştü.

Rodri'nin Manchester City ile sözleşmesinin sona ermesine az kalmış olmasına rağmen, İngiliz kulübü orta saha oyuncusundan kolayca vazgeçmeye hazır görünmüyor. İspanyol ve İngiliz basınının aktardığına göre kulüp, ayrılığına onay vermek için mali taleplerini 80 milyon euro olarak belirledi.

Barcelona iki kez denedi, City reddetti

Rodri'nin Manchester City ile sözleşmesinin bitmesine az kalmasının, İspanya Ligi'ne dönüşünü neredeyse ücretsiz bir operasyon haline getireceği yönünde yaygın bir kanaat vardı; ancak İngiliz kulübünün tutumu bu fikri tamamen ortadan kaldırdı.

Raporlara göre Manchester City, Barcelona'dan gelen iki teklifi reddetti. Katalan kulübü ise Rodri'ye dört yıl sürecek, sezon başına 15 milyon euro net maaşla bir sözleşme sundu.

Katalonya bölgesinde uygulanan vergilerle birlikte oyuncunun toplam maaşı yıllık yaklaşık 34 milyon euroya, yani dört yıl boyunca komisyonlar ve transfer bedeli eklenmeden yaklaşık 136 milyon euroya ulaşacak.

İspanyol "AS" gazetesinin aktardığına göre, tüm bu kalemler hesaba katıldığında transferin maliyeti 210 milyon euro barajını aşabilir.

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Dünya Kupası Rodri'nin değerini artırdı

Rodri'nin geleceği, Dünya Kupası öncesinde, turnuva sırasında ve sonrasında sürekli konuşulan bir konu haline geldi. Ancak oyuncu, Manchester City ile sözleşmesinin son dönemine girmesine rağmen, Dünya Kupası'ndaki performansı değerini daha da artırdı.

Böylece "sözleşmenin son yılı" ilkesi, oyuncuların sözleşmelerinin bitmesine az kalsa bile kulüplerin yıldızlarının değerine daha çok sarılmasıyla, artık oyuncuyu düşük bir bedelle almanın mümkün olacağı anlamına gelmiyor.

Toni Kroos'un Real Madrid'e transferi, büyük bir oyuncunun sözleşmesinin son yılında sınırlı bir bedelle ayrılmasına dair önceki en dikkat çekici örneklerden biriydi; transfer yaklaşık 20 milyon euro karşılığında sonuçlanmıştı.

Rodri'ye gelince, sportif ve pazarlama değerinin büyük ölçüde artmasının ardından durumunun tamamen farklı olduğu görülüyor.

Real Madrid de sahnedeydi, ancak Rodri Barcelona'yı seçti

Rodri'nin hizmetleriyle ilgilenen tek İspanyol kulübü Barcelona değildi. Real Madrid de transfer sürecine dahil oldu, hatta Kraliyet kulübü oyuncuya bir teklif iletti; ancak Rodri, Barcelona'nın sunduğu teklifi seçti.

Bu gelişme, iki kurum arasındaki ilişkilere hâkim olan kopukluğa rağmen, iki kulübün mevcut yaz transfer döneminde bir dizi isim için giderek artan rekabetinin gölgesinde yaşanıyor.

Mesele Rodri ile de sınırlı kalmadı; iki kulübün ilgisi aynı zamanda Arjantinli forvet Julian Alvarez üzerinde de kesişti. Real Madrid, oyuncunun hizmetlerini almak için Atletico Madrid'e 150 milyon euroluk bir teklif sundu. Barcelona da bu oyuncuyu ilgi alanına dahil etmişti.

Julian Alvarez çekişmenin bir başka faslını açıyor

Atletico Madrid, Real Madrid'in sunduğu teklifi reddetti; ancak Madrid'in bu hamlesi oyuncunun piyasa değerini artırmaya katkıda bulundu ve kulüpten ayrılma olasılığı eskisinden daha karmaşık hale geldi.

Bir yanda Barcelona ile Rodri, diğer yanda Julian Alvarez dosyası varken, Katalan kulübü, rapordaki tahminlere göre tamamlanmaları için birlikte yaklaşık 500 milyon euro gerektirebilecek iki büyük operasyonla karşı karşıya kalıyor.

Rodri'nin Real Madrid'e gelmesi Kraliyet kulübü taraftarları arasında açık bir memnuniyetle karşılanırken, oyuncunun Barcelona projesinin yanında yer alma kararı bu olasılığı sona erdirdi. Julian dosyası ise farklı görünüyor; Real Madrid çoktan harekete geçti ve Atletico Madrid yönetiminden kesin bir yanıt aldı.