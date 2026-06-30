Neredeyse ağlayacaktı… Haaland’ın babası tüm dikkatleri üzerine çekti

Manchester City’nin yıldız oyuncusunun babası Alf Inge Haaland, oğlu Erling’in Fildişi Sahili’ne attığı galibiyet golüyle (2-1) Norveç’i 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turuna taşıdığı sırada tribünde ağlamak üzereymiş gibi görünüyordu.

Teksas'ta 86. dakikada, Norveçli forvet, Patrick Berg'in Fildişi Sahili savunmasının arkasına sızıp kale çizgisinden ortaladığı topu Haland ise yakın mesafeden sol ayağıyla topu ağlara gönderdi ve “AT&T” Stadyumu’nda toplanan binlerce İskandinav taraftarı coşkuya boğdu.

Haaland, takım arkadaşları tarafından çevrelenmiş halde kutlama yapmak için uzaklaşırken, kameralar tribünlerdeki babası Alf Inge’yi yakaladı. Oğlunun maçlarının çoğuna katılan eski Manchester City orta saha oyuncusu, duygulanmış bir şekilde ellerini yüzüne götürdü; ancak birkaç dakika sonra hakem maçın bittiğini işaret ettiğinde sevinçle coştu.

Norveç'in Dünya Kupası'na en son katılımı 32 yıl önce, 1998 Fransa Dünya Kupası'nda olmuştu; o turnuvada "Vikingler" grup aşamasını geçememişti.

Haaland şimdi, önümüzdeki Pazar sabahı takımın Brezilya ile oynayacağı son 16 turu maçında Norveç'in hücumunu yönetmeye hazırlanacak.

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