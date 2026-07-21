L'Equipe'in haberine göre, tam da Real Madrid, Torres'i kadrosuna katma olasılığını değerlendiriyor. "Tam da" diyoruz, çünkü bilindiği üzere "Krallık" takımı, İspanyol milli oyuncunun şu anki kulübü olan FC Barcelona'nın ezeli rakibi.

Haberlere göre Real, Barça ile sözleşmesi 2027'de sona erecek olan Torres'in durumunu çok yakından takip ediyor. Ancak Madrid ekibinin yeni dünya şampiyonu olan oyuncu için somut bir girişimde bulunduğu henüz söylenmiyor.

Zaten Real Madrid, Torres için yaşanabilecek bir transfer yarışında üst düzey rakiplerle karşı karşıya kalacaktır. L'Equipe'in de aktardığı gibi, Paris Saint-Germain'in de bu hücum oyuncusuna göz diktiği söyleniyor. Bir de tabii ki Torres'i uzun vadede kadrosunda tutmak isteyen Barça var.

Ferran Torres, FC Barcelona ile sözleşmesini uzatacak mı?

İspanyol Mundo Deportivo gazetesi, Barcelona'nın önümüzdeki hafta Torres ile olası bir sözleşme uzatması konusunda görüşmeler planladığını bildiriyor. Bu görüşmelerde, 26 yaşındaki oyuncunun yakın geleceğe ilişkin planlarının netleştirilmesi hedefleniyor. İlginç bir nokta: Mundo Deportivo’ya göre, Torres yeni bir sözleşme imzalarsa Barça’nın Manchester City’ye 8 milyon euro daha ödemesi gerekecek. İspanyol şampiyonu, bu forveti 2022 yılında İngiliz kulübünden 55 milyon euro sabit transfer ücreti karşılığında Camp Nou’ya getirmişti.





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Torres, Barça'da her zaman tartışmasız bir şekilde ilk 11'de yer alsa da, geçen sezon teknik direktör Hansi Flick yönetiminde çok önemli bir rol üstlendi. Oynadığı maçlarda çoğunlukla santrfor olarak görev yapsa da, her iki kanat pozisyonunda da forma giyebiliyor. İlginç bir nokta: Katalanlar bu yaz Anthony Gordon’u (Newcastle United’dan) pahalı bir transfer olarak kadroya kattılar ve Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) de yakında takıma katılacak.

Dolayısıyla Torres'in geleceğini yeniden gözden geçirmesi mümkün. Ayrıca Barça'nın, 2027'de bedelsiz olarak kaybetme riskini göze almamak için, sözleşmesinin bitimine bir yıl kala İspanyol Dünya Kupası kahramanını satmayı da düşünebilir.

Barça’dan Real’e mi? En son Javier Saviola bunu cesaret edebilmişti

Torres ile Real arasında işler gerçekten ciddiye binerse, bu elbette son derece sansasyonel olur. Sonuçta, bu iki ezeli rakip arasında transferler genellikle tabu sayılır ve bu nedenle son derece nadirdir. Barcelona’dan Bernabéu’ya transfer olmaya cesaret eden son isim, 2007 yazında Javier Saviola’ydı. Yaklaşık 20 yıl önce, eski Arjantin milli forvet, transfer ücreti ödenmeden Barça’dan Real’e geçmişti.

Blaugrana’dan Los Blancos’a yapılan o tarihe kadar sondan bir önceki transfer ise 2000 yılında Luis Figo’nun transferiydi. Portekizli oyuncu, o olaydan sonra Barcelona’da bir daha boy gösteremedi; Kasım 2002’de Real formasıyla Camp Nou’ya geri döndüğünde, Figo bir köşe vuruşu yapmak üzereyken Barça taraftarları sahaya bir domuz kafası attı.