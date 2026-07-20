İkinci Dünya Kupası şampiyonluğuna giden yolda İspanyollar, sekiz maçta sadece tek bir gol yedi. 1930’daki ilk Dünya Kupası’ndan bu yana hiçbir dünya şampiyonu bu kadar az gol yememişti.

Charles De Ketelaere, 2026 Dünya Kupası boyunca İspanya’nın son derece sağlam savunmasını aşabilen tek oyuncu oldu. Atalanta Bergamo’nun forveti, çeyrek finalde Belçika’nın daha sonra dünya şampiyonu olacak İspanya’ya 1-2 yenildiği maçta, bir ara skoru eşitleyen golü atmıştı.

Turnuvanın en iyi kalecisi seçilen İspanyol kaleci Unai Simon, turnuvanın geri kalan yedi maçında tek bir kez bile kalesinde gol görmedi. Grup aşamasında Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan ve Uruguay; on altıda bir finalde Avusturya; sekizde bir finalde Portekiz; yarı finalde Fransa ve finalde Arjantin – hiçbiri İspanya’ya gol atmayı başaramadı.

Ferran Torres, finalde Arjantin’e karşı İspanya’yı dünya şampiyonu yaptı

Pazar günü New York/New Jersey’de Lionel Messi ve arkadaşlarıyla oynanan final maçında İspanya, rakibine neredeyse hiç fırsat tanımadı. Hücumda Avrupa şampiyonu, ikinci yarının başından itibaren giderek daha belirgin bir üstünlük kurdu, ancak bunun karşılığını ancak uzatmalarda aldı. 106. dakikada Ferran Torres, İspanya’nın ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu getiren altın golü attı.

Kaleci Simon'un önünde, savunma merkezinde Aymeric Laporte (Athletic Bilbao) ve Pau Cubarsi (FC Barcelona) ikilisi güvenliği sağladı. Cubarsi, 2026 Dünya Kupası'nın en iyi genç oyuncusu seçildi. İspanya’nın dörtlü savunmasının sol kanadında ise Marc Cucurella (Chelsea’den Real Madrid’e transfer oluyor) yer alırken, sağ kanatta teknik direktör Luis de la Fuente grup aşamasında üç maçın ikisinde Marcos Llorente’yi (Atlético Madrid) sahaya sürdü. Ancak eleme maçlarında sağ kanadı her zaman Tottenham Hotspur’dan Pedro Porro korudu.

İkinci şampiyonluklarıyla İspanyollar, aynı şekilde iki Dünya Kupası şampiyonluğuna sahip olan Fransa ve Uruguay ile eşit duruma geldi. Rekor şampiyon Brezilya beş şampiyonlukla zirvede yer alırken, onu sırasıyla dört şampiyonluğa sahip Almanya ve İtalya ile üç şampiyonluğa sahip Arjantin takip ediyor.