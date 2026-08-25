Salı sabahı hem Manchester City hem de Spurs, hücum oyuncusunun transferini duyurdu. City'de gözden düşen Savinho için ödenecek bonservis bedeli ise oldukça dikkat çekici: Sky'ın haberine göre Tottenham, Manchester'a ilk etapta yaklaşık 87,5 milyon euro ödeyecek, olası bonus ödemeleri ise buna göre yaklaşık 11 milyon euroyu buluyor. Böylece City, Savinho için toplamda yaklaşık 98,5 milyon euro bonservis geliri elde edebilir.

Spurs'te Brezilyalı oyuncu, bir yıl opsiyonla birlikte 2031'e kadar uzanan beş yıllık sözleşmeye imza attı. City için Savinho, kulübün yeni rekor satışı oldu ve 2024'te 75 milyon euro bonservisle Atletico Madrid'e giden Julian Alvarez'i geride bıraktı. Savinho, bu arada Tottenham tarihinin en pahalı üçüncü transferi oldu, ilk 3'ün tamamı bu yazdan: Geçen sezon küme düşmenin eşiğinden dönen ekip, Mateus Fernandes için West Ham United'a 99 milyon euro ödedi, rekorun sahibi Sandro Tonali için ise Newcastle United'a 108 milyon euro gitti. Londra temsilcisi, eylül başına kadar açık kalacak mevcut transfer döneminde yeni oyuncular için şimdiden toplam 350 milyon euronun üzerinde harcama yaptı, Andrew Robertson ve Marcos Senesi gibi önemli isimler ise bonservissiz geldi.

"Biraz zaman aldı ama artık burada olduğum için mutluyum" diyen Savinho, transferiyle ilgili konuştu. Tottenham geçen yaz da onu istemişti, ancak City'ye o dönemde teklif edilen 70 milyon euro bonservis yeterli gelmedi ve transfer gerçekleşmedi. Ekim 2025'in başında Savinho, daha sonra sürpriz şekilde City ile olan sözleşmesini iki yıl daha uzatarak 2031'e kadar yenilemişti.

Savinho, Tottenham'a yaptığı mega transferden memnun

Savinho o dönemde, 2024'te Fransa'dan ESTAC Troyes'tan 25 milyon euro bonservisle transfer edildikten sonra yaşadığı sakatlık sorunlarının ardından yeniden ritim bulmuştu, ancak eski teknik direktör Pep Guardiola döneminde geçen sezonun büyük bölümünde sonradan oyuna giren oyuncu rolüyle yetinmek zorunda kaldı. Guardiola'nın halefi Enzo Maresca ise artık Savinho'yu planlarında vazgeçilmez bir isim olarak görmüyordu. Savinho, Manchester'daki iki yılında City formasıyla toplam 84 maça çıktı (yedi gol, 16 asist).

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Geciken Tottenham transferinde, mart sonunda göreve gelen Spurs Teknik Direktörü Roberto De Zerbi'nin Savinho'ya göre önemli bir rol oynadığı belirtildi. "Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birine sahip harika bir kulüpte bu müthiş bir fırsat" diyen, en çok iki kanattan birinde oynamayı seven 22 yaşındaki oyuncu şöyle devam etti: "Teknik direktörle konuşur konuşmaz buraya gelmem gerektiğini anladım. Bana ulaşabileceğim en üst seviyeye çıkmamda yardım etmek istiyor ve bunu birlikte başarabileceğimize inanıyorum."

Xavi Simons, Savinho transferinin duyurusunu yaptı

2025'te RB Leipzig'den Tottenham'a transfer olan Xavi Simons, iyi bir tanıdığı olarak Savinho'nun Londra'daki başlangıcını kolaylaştırabilir. İkili, 2022/23 sezonunda PSV Eindhoven'da birlikte oynadıkları dönemden bu yana birbirini tanıyor - ve bu yüzden çapraz bağ yırtığı nedeniyle uzun süre daha sahalardan uzak kalacak olan Simons, Spurs'ün sosyal medya kanallarında Savinho'nun transferini duyuran isim oldu.

"Bunu tabii ki benim yapmam gerekiyordu. Aslında bunda ben ısrar ettim" dedi Hollandalı oyuncu. "Spurs'e hoş geldin kardeşim. Artık burada olmana çok sevindim. Burayı seveceksin. Buraya geldiğimden beri taraftarlar bana çok iyi davrandı. Seni oynarken gördüklerinde onların da seni seveceğini biliyorum. Geri dönmek için her gün çok çalışıyorum. Ve yakında seninle birlikte sahada olmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

Görünen o ki Savinho, yeni ortamında yanında bir başka tanıdık yüz olarak Omar Marmoush'u da bulacak. Çünkü Mısırlı oyuncu da Manchester City'den Tottenham'a gitmeye çok yakın, ancak ilk etapta yalnızca kiralık olarak katılması bekleniyor. Fabrizio Romano'nun aktardığına göre gelecek yıl belirli şartların yerine getirilmesi halinde satın alma zorunluluğuna dönüşebilecek bir satın alma opsiyonu devreye girecek. Bu durumda Spurs'ün, Marmoush için City'ye 58,5 milyon euro bonservis ödemesi gerekecek.