Fransız spor gazetesi, Eflatun-Beyazlılar'ın ilk yarısına ait bir ısı haritası yayımladı. Buna göre süperstarlar Kylian Mbappe ile Vinicius Junior, ilk 45 dakikanın tamamında sahada neredeyse birebir aynı alanı kullandı.

Öncesinde aralarındaki uyuma dair soru işaretleri ortaya çıkmış olmasına rağmen Mourinho kadroda bir değişikliğe gitmedi ve Mbappe ile Vinicius'u Jude Bellingham ve Arda Güler'le birlikte ilk 11'de sahaya sürdü.

Ancak bu dörtlü, sahadaki denge eksikliği nedeniyle başarısız oldu. Bireysel kaliteyi akıllı alan paylaşımıyla ortaya çıkarmak yerine, hücum oyuncuları birbirlerinin oyununu bozdu.

Aynı hareket alanında sürekli üst üste binmeleri, Eflatun-Beyazlılar'ın hücumdaki etkisini azalttı ve rakibin temposu yükseldiğinde ciddi uyum sorunlarını açıkça ortaya koydu. Yüksek tempolu mücadelede takım organizasyon açısından oldukça dağınık bir görüntü verdi.

Diego Simeone: Real Madrid'in zayıf noktası bu

Atletico Teknik Direktörü Diego Simeone bu zaafları kararlılıkla kullandı ve maçın ardından sonucu şöyle değerlendirdi: "Kırmızı kartlar dışında maçın hikâyesi çok netti: Bir takım topa daha fazla sahip oldu, bir takım kritik anları değerlendirdi, diğer takım ise normalde ürettiği gol pozisyonlarını yaratamadı. Onlara nereden zarar verebileceğimizi biliyorduk; sol taraflarından."

L'Equipe'in analizi ise adeta yerden yere vurdu. Gazete, "Mbappe ve Vinicius ilk yarı boyunca neredeyse aynı bölgede konumlandı; bu da Real Madrid'in kolektif sorununu ve takım içindeki kötü rol dağılımını açıkça gözler önüne seren bir tabloydu" diye yazdı.

İkinci yarıda Dean Huijsen'e çıkan kırmızı kart, konuk ekibin durumunu daha da zorlaştırdı. Madrid, 10 kişi kaldıktan sonra iki gol yedi ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Mourinho yenilginin ardından bir komplo sezinledi, Bellingham da hakemin kararlarını eleştirdi. Real açısından işler zaten iki kat acıydı: Takım sadece puan alamamakla kalmadı, orta saha oyuncusu Fede Valverde de muhtemelen ciddi şekilde sakatlandı.