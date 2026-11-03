Suudi Arabistan ekibi Neom'un Fransız savunmacısı Nathan Zéze, 2025 yazında krallığa transfer olma yönündeki tartışmalı kararının perde arkasını açıkladı ve ilk kez tam bir açık sözlülükle Roshn Ligi ile Fransa Ligi arasındaki gerçek farktan bahsetti.

Fransız "rmcsport" sitesinin aktardığı açıklamalarda Zéze, Neom ile ikinci sezonunu geçirdiği ve son olarak 3 Ekim'de 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında Lüksemburg'u 3-2 yenerken Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın kaptanlık pazubandını taşıdığı başarılı bir deneyimin ardından, Nantes'tan ayrılma kararının kolay olmadığını vurguladı ve mali faktörün güçlü bir şekilde devrede olduğunu itiraf etti: "Bunu inkâr etmeyeceğim."

Christophe Galtier çapında bir teknik direktörün varlığının yanı sıra Lacazette, Bennacer, Koné ve Malang Sarr gibi Frankofon oyunculardan oluşan bir grubun kendisini bu maceraya atılmaya teşvik ettiğini ve gelişip istikrar bulmasına yardımcı olduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan'da geçen tam bir yılın ardından edindiği izlenim hakkında Zéze şöyle konuştu: "Daha düşük bir seviye bekliyordum, ama gerçek şu ki, ligdeki en iyi 10 veya 12 takımla karşılaştığınızda Fransa Ligi'nde bir maç oynadığınızı hissediyorsunuz."

Gelecek maçlar ITT Premier Lig 12:30 NEO

Şunları ekledi: "Avrupa'da oynayacak potansiyele sahip birçok Suudi oyuncu var ve beni olumlu yönde şaşırttılar. Adımımdan asla pişman değilim."

Bu övgüye rağmen Zéze, Suudi Ligi'ni Fransa Ligi'nden üstün sayan Ronaldo'nun açıklamalarına katılmayı reddetti ve yanıtı kesin oldu: "Hayır, öyle düşünmüyorum. Fransa Ligi hâlâ üstün. Orada her haftada rekabet her zaman alevli ve bu durum burada aynı yoğunlukta mevcut değil, fark büyük olmasa bile."

Farkı yaratan bir diğer temel noktaya da dikkat çekti: Fransa sahalarını dolduran taraftar atmosferi ve tutku; bu ise Suudi Ligi'nin her maçında her zaman mevcut olmayan bir şey.

Konuşmasını, daha olgun ve daha istikrarlı hâle geldiğini, hâlâ altyapıdan yetiştiği kulübü Nantes'a bağlı olduğunu ve tüm maçlarını izlediğini, bir gün Şampiyonlar Ligi kapısından Avrupa'ya dönmeyi hayal ettiğini vurgulayarak tamamladı. Bu sezon önüne iki hedef koydu: Neom'u mümkün olan en iyi sıraya taşımak ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı kazanmak.