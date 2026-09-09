Hilal'in Faslı kalecisi Yassine Bounou, geçen haftaki Neom maçında yaşanan şok sonrasında, Suudi Roshn Ligi'ndeki Teavun karşılaşması öncesinde takımın yarasını derinleştirdi.

Hilal, önümüzdeki cumartesi günü, Suudi Roshn Ligi'nin yedinci haftasında Teavun'a konuk olarak Buraydah'taki ev sahibi sahasında karşılaşacak.

Maça 72 saat kala Hilal kulübü, Bounou'nun sakatlığı nedeniyle takımın bugün çarşamba yaptığı toplu antrenmanlara katılamadığını duyurdu.

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"El-Zaim" (Lider), "X" sitesindeki resmi hesabından paylaştığı bir gönderide, Faslı kalecinin arka adale bölgesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle Majidiyah Spor Merkezi'ndeki sağlık kliniğinde bulunduğunu açıkladı.

Bounou, önceki gün pazartesi, Kingdom Arena stadında oynanan ve Roshn Ligi'nin altıncı haftasında yer alan Neom maçı öncesinde sakatlanmıştı. Yerine Mohammed Al-Owais forma giymiş, ancak takımı 2-0'lık yenilgiden koruyamamıştı.

Fizyoterapi uzmanı Thamer el-Şehrani'ye göre Bounou'nun sakatlığı basit ve endişe verici değil; ancak Faslı kalecinin Teavun'a karşı oynanacak bir sonraki maça yetişip yetişmeyeceği belirsiz görünüyor.

Hatırlatmak gerekirse Hilal, 5 galibiyet ve tek mağlubiyetten topladığı 15 puanla, ikinci sıradaki Kadisiye'nin önünde averajla Suudi Ligi puan tablosunun zirvesinde yer alıyor.