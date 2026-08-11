Neom SC - Al-Fayha biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Al-Fayha, Suudi Pro Lig'de köklü bir üst düzey kulübü ligin en yeni ve en iddialı ekiplerinden biriyle karşı karşıya getiren maçta Al Majmaah Sports City'de NEOM SC'yi konuk ediyor. NEOM, geçen sezon First Division şampiyonluğunu açık ara kazanarak doğrudan yükseldi ve elitler arasındaki ilk sezonu, Tabuk Province kulübünün Suudi Pro Lig'in deneyimli rakiplerine karşı nasıl bir performans göstereceğini merak eden tarafsız taraftarlar arasında şimdiden büyük ilgi uyandırdı.

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Neom SC - Al-Fayha Suudi Pro Lig maçı ne zaman başlayacak?

Premier Lig - Hafta 1 14 Ağu 2026 - 12:50 King Khalid Sport City Stadium

Neom SC - Al-Fayha Suudi Pro Lig biletleri nasıl alınır?

Al-Fayha - NEOM SC maçı için bilet almanın en pratik yolu, bu karşılaşma için anında online rezervasyon ve güvenli ödeme seçenekleriyle koltuk listeleyen Ticombo üzerinden işlem yapmaktır. Ticombo üzerinden satın almak, önceden stada gitmenize gerek kalmadan mevcut oturma seçeneklerine göz atıp satın alma işleminizi tamamlamanızı sağlar.

NEOM'un bu sezon ligin en çok konuşulan yeni ekiplerinden biri olması ve deplasman performansına yönelik ilginin giderek artması nedeniyle, Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapmak, resmi kanalların açılmasını beklemek yerine yerinizi garanti altına almanın en güvenli yoludur.

Neom SC - Al-Fayha Suudi Pro Lig biletleri ne kadar?

Suudi Pro Lig biletleri dünya futbolundaki en uygun fiyatlı biletler arasında yer almaya devam ediyor ve Al-Fayha'nın iç saha maçları da bunun dışında değil.

Standart Suudi Pro Lig maçları için genel giriş biletleri, resmi kanallar üzerinden genellikle yaklaşık 30 SAR ile 90 SAR arasında başlar.

Premium ve yan hat koltuk kategorileri genellikle 250 SAR ile 600 SAR arasında değişir.

Salon erişimi ve ikram dahil VIP ve ağırlama seçenekleri 1.500 SAR'ı aşabilir.

Ticombo 'da bu maç için mevcut en ucuz biletler, premium oturma kategorilerine kıyasla oldukça iyi bir fiyat avantajı sunuyor ve bu da platformu bütçe odaklı taraftarlar için en iyi başlangıç noktası haline getiriyor.

İkincil piyasadaki fiyatlar talebe bağlı olarak dalgalanabilir, bu nedenle en düşük başlangıç fiyatlarıyla en geniş koltuk seçeneğini istiyorsanız Ticombo üzerinden erken rezervasyon önerilir.

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