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Premier Lig
team-logoNeom SC
King Khalid Sport City Stadium
team-logoAl-Fayha
Book Neom SC vs Al-Fayha Tickets

Çeviri:

Neom SC - Al-Fayha biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Al-Fayha
Neom SC

Neom SC, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al-Fayha ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

Al-Fayha, Suudi Pro Lig'de köklü bir üst düzey kulübü ligin en yeni ve en iddialı ekiplerinden biriyle karşı karşıya getiren maçta Al Majmaah Sports City'de NEOM SC'yi konuk ediyor. NEOM, geçen sezon First Division şampiyonluğunu açık ara kazanarak doğrudan yükseldi ve elitler arasındaki ilk sezonu, Tabuk Province kulübünün Suudi Pro Lig'in deneyimli rakiplerine karşı nasıl bir performans göstereceğini merak eden tarafsız taraftarlar arasında şimdiden büyük ilgi uyandırdı.

GOAL, stat bilgileri, bilet fiyatları ve internetten satın almak için en iyi yer dahil olmak üzere Al-Fayha - NEOM SC biletlerini hemen almanız için gereken tüm bilgileri sunuyor.

Neom SC - Al-Fayha Suudi Pro Lig maçı ne zaman başlayacak?

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Premier Lig - Hafta 1
King Khalid Sport City Stadium

Neom SC - Al-Fayha Suudi Pro Lig biletleri nasıl alınır?

Al-Fayha - NEOM SC maçı için bilet almanın en pratik yolu, bu karşılaşma için anında online rezervasyon ve güvenli ödeme seçenekleriyle koltuk listeleyen Ticombo üzerinden işlem yapmaktır. Ticombo üzerinden satın almak, önceden stada gitmenize gerek kalmadan mevcut oturma seçeneklerine göz atıp satın alma işleminizi tamamlamanızı sağlar.

NEOM'un bu sezon ligin en çok konuşulan yeni ekiplerinden biri olması ve deplasman performansına yönelik ilginin giderek artması nedeniyle, Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapmak, resmi kanalların açılmasını beklemek yerine yerinizi garanti altına almanın en güvenli yoludur.

Neom SC - Al-Fayha Suudi Pro Lig biletleri ne kadar?

Suudi Pro Lig biletleri dünya futbolundaki en uygun fiyatlı biletler arasında yer almaya devam ediyor ve Al-Fayha'nın iç saha maçları da bunun dışında değil.

  • Standart Suudi Pro Lig maçları için genel giriş biletleri, resmi kanallar üzerinden genellikle yaklaşık 30 SAR ile 90 SAR arasında başlar.
  • Premium ve yan hat koltuk kategorileri genellikle 250 SAR ile 600 SAR arasında değişir.
  • Salon erişimi ve ikram dahil VIP ve ağırlama seçenekleri 1.500 SAR'ı aşabilir.
  • Ticombo'da bu maç için mevcut en ucuz biletler, premium oturma kategorilerine kıyasla oldukça iyi bir fiyat avantajı sunuyor ve bu da platformu bütçe odaklı taraftarlar için en iyi başlangıç noktası haline getiriyor.

İkincil piyasadaki fiyatlar talebe bağlı olarak dalgalanabilir, bu nedenle en düşük başlangıç fiyatlarıyla en geniş koltuk seçeneğini istiyorsanız Ticombo üzerinden erken rezervasyon önerilir.

Neom SC - Al-Fayha Suudi Pro Lig: Bilmeniz gereken her şey

Neom SC - Al-Fayha form durumu

NEO

NEO - Form

ALH
B1-1
ALF
B2-2
ALS
K2-1
HIL
K2-0
ALI
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
4/5
ALF

ALF - Form

ALQ
K1-2
DHA
K3-0
HIL
K0-1
NEC
K7-0
WES
B0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
1/13
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Neom SC - Al-Fayha: Son karşılaşmalar

Kafa Kafaya

Neom SCÇizimAl-Fayha
1
1
0
Premier Lig
Neom SC badge
Neom SC
NEO
1
Al-Fayha badge
Al-Fayha
ALF
0
MS
Premier Lig
Al-Fayha badge
Al-Fayha
ALF
1
Neom SC badge
Neom SC
NEO
1
MS
2Attığı Gol1
Maç 2.5 üstü golle bitti0/2
Her iki takım da gol attı1/2

Neom SC - Al-Fayha puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
00000000
11
Al QadsiahAl QadsiahALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Küme Düşme


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