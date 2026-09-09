Basın raporları, Hilal'in Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville'in, geçtiğimiz Neom maçında sakatlanmasının ardından, Suudi Roshn Ligi'nde oynanacak Teavun maçında oynayıp oynamayacağına dair durumunu ortaya koydu.

Hilal, Suudi Roshn Ligi'nin yedinci haftasında, gelecek cumartesi günü Teavun'a konuk olacak ve maç ev sahibinin Büreyde'deki stadında oynanacak.

Suudi "El-Yaum" gazetesi, Summerville'in Neom maçında yaşadığı sakatlıktan iyileşmesinin ardından maçta normal şekilde forma giyeceğini belirtti.

Konuları ve haberleri daha derinlemesine Kooora forumlarında tartışabilirsiniz

Hollandalı kanat oyuncusu, önceki gün pazartesi Roshn Ligi'nin altıncı haftasında Kingdom Arena'da oynanan ve Hilal'in Neom'a 2-0 kaybettiği maçta arka adalesinde yaşadığı bir gerilme nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Summerville, geçtiğimiz yaz transfer döneminde İngiliz West Ham United'dan katıldığı Hilal'in en dikkat çeken oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.

O günden bu yana 24 yaşındaki oyuncu, Hilal ile Roshn Ligi ve Hizmetkârü'l-Haremeyni'ş-Şerifeyn Kupası'nda 7 maçta forma giydi; bu maçlarda iki gol atmayı ve aynı sayıda asist yapmayı başardı.