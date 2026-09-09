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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Neom sakatlığının ardından: Somerville'in Al-Taawoun maçındaki durumu ortaya çıktı

Al-Taawoun - Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Premier Lig
C. Summerville
Suudi Arabistan
Hollanda

Hollandalı kanat oyuncusu Hilal'e geri mi dönüyor?

Basın raporları, Hilal'in Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville'in, geçtiğimiz Neom maçında sakatlanmasının ardından, Suudi Roshn Ligi'nde oynanacak Teavun maçında oynayıp oynamayacağına dair durumunu ortaya koydu.

Hilal, Suudi Roshn Ligi'nin yedinci haftasında, gelecek cumartesi günü Teavun'a konuk olacak ve maç ev sahibinin Büreyde'deki stadında oynanacak.

Suudi "El-Yaum" gazetesi, Summerville'in Neom maçında yaşadığı sakatlıktan iyileşmesinin ardından maçta normal şekilde forma giyeceğini belirtti.

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Premier Lig
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
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Al Hilal
HIL

Hollandalı kanat oyuncusu, önceki gün pazartesi Roshn Ligi'nin altıncı haftasında Kingdom Arena'da oynanan ve Hilal'in Neom'a 2-0 kaybettiği maçta arka adalesinde yaşadığı bir gerilme nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Summerville, geçtiğimiz yaz transfer döneminde İngiliz West Ham United'dan katıldığı Hilal'in en dikkat çeken oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.

O günden bu yana 24 yaşındaki oyuncu, Hilal ile Roshn Ligi ve Hizmetkârü'l-Haremeyni'ş-Şerifeyn Kupası'nda 7 maçta forma giydi; bu maçlarda iki gol atmayı ve aynı sayıda asist yapmayı başardı.

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