Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile ciddi şekilde görüştük

Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, daha önce Fenerbahçe ile ciddi şekilde görüştüğünü ancak son bir ayda hiçbir gelişme yaşanmadığını söyledi.

Sarı Lacivertliler’in teknik direktör adayları arasında yer alan Nenad Bjelica, ülke basınına açıklamalarda bulundu.

Geleceği konusunda basında birçok şeyin yazıldığını ancak bunların çoğunun doğru olmadığını söyleyen Bjelica, “ ile masaya oturmadık. ile ciddi görüşmeler yaptık ancak son bir ayda hiçbir gelişme yaşanmadı. Benimle ilgilenen başka kulüpler de var. Şu an için isim vermek istemiyorum. Sezon başlamadan bir kulüple anlaşacağımı düşünüyorum” diye konuştu.

"Para önemli değil"

Parayı ön planda tutmadığını söyleyen Bjelica, “Kariyerim için önemli bir adım atmak istiyorum. Önemli olan para olsaydı, Arap ülkelerinde çalışırdım. Beni defalarca aradılar. Ailemin rahat edeceği bir ülkede yaşamak ve kendimi geliştirebileceğim bir kulüpte çalışmak istiyorum” ifadelerini kullandı.