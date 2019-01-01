Nemenja Matic: Manchester City ile mücadele etmeye hazırız

Manchester United'ın Sırp yıldızı Nemenja Matic, Manchester City ile Şampiyonlar Ligi'nde ve FA Cup'ta mücadeleye etmeye hazır olduklarını söyledi.

'ın Sırp orta sahası Nemenja Matic, ESPN'e açıklamalarda bulundu.

30 yaşındaki yıldız, " gerçekten harika bir takım. Onlar da bizim gibi FA Cup'ı ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorlar. Ancak Manchester City ile mücadele edecek güce sahibiz." açıklamasında bulundu.

Sezonu kupayla bitirmek istediklerini söyleyen Matic, "Manchester United yarıştığı her kupayı kazanmak ister. Aynı zamanda ligi ilk 4'te bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

Bu sezon United formasıyla 33 resmi karşılaşmada oynayan Matic, 1 gol kaydetti.