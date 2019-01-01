Nemenja Matic: Manchester City ile mücadele etmeye hazırız
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Manchester United'ın Sırp orta sahası Nemenja Matic, ESPN'e açıklamalarda bulundu.
30 yaşındaki yıldız, "Manchester City gerçekten harika bir takım. Onlar da bizim gibi FA Cup'ı ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorlar. Ancak Manchester City ile mücadele edecek güce sahibiz." açıklamasında bulundu.
Sezonu kupayla bitirmek istediklerini söyleyen Matic, "Manchester United yarıştığı her kupayı kazanmak ister. Aynı zamanda ligi ilk 4'te bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.
Bu sezon United formasıyla 33 resmi karşılaşmada oynayan Matic, 1 gol kaydetti.