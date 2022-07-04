Sırp orta saha oyuncusu Manchester United'dan ayrılık sürecinde çok sayıda teklif aldığını ancak Mourinho için Roma'yı seçtiğini söyledi.

Jose Mourinho ile daha önce Chelsea ve Manchester United'da birlikte çalışan Sırp orta saha oyuncusu Nemanja Matic, Portekizli teknik direktörün yeni takımı Roma'ya resmen katıldı. Sportif direktör Tiago Pinto'nun da hazır bulunduğu imza töreninde Roma ile resmi sözleşme imzalayan Matic, bu kararında Mourinho'nun önemine vurgu yaptı.

Ne söylendi?

"Mourinho ile birbirimizi çok iyi tanıyoruz ve onun da burada olmasından büyük bir mutluluk duyuyorum. Buraya Mourinho için geldim ama bu büyük kulübün bir parçası olduğum için sevinçliyim. Kadromuzdaki kaliteli oyuncular da burayı tercih etmemde önemli bir etken oldu. Mourinho'nun takımlarında en çok forma giyen oyuncu rekorunu Frank Lampard'dan almaya çalışacağım.

"Takımın gelecekte çok önemli olabilecek oyunculardan kurulu olduğunu düşünüyorum ve bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum. Manchester United'da geçen 8,5 yılın ardından artık bir değişim istedim. Roma'da Serie A'yı kazanmak için oynamak benim için heyecan verici bir mücadele olacak. Elbette ki Premier Lig'de kalabilirdim ama farklı bir şeyler denemek istedim. İtalya'da çok fazla iyi kulüp var ve Serie A harika bir lig. Doğru seçimi yaptığımdan eminim.

"Buraya gelme kararını çok çabuk verdim çünkü Mourinho ile aynı hırsları paylaşıyoruz. Bütün Roma oyuncularını tanıyorum ve sahada her şeyimizi vermemiz gerekecek. Mourinho tanıdığım kadarıyla oyun yapısını oyuncularına göre şekillendiren bir teknik direktör. Daha önce ikili ve üçlü orta sahalarda oynadım.

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"Mourinho ne talep ederse onu yapmaya çalışacağım ve bu konuda herhangi bir problem yaşayacağımızı zannetmiyorum. Bunca yıl Manchester United için oynadıktan sonra çok sayıda teklif almam normaldi ama ben Mourinho ile çalışmak istedim. Birkaç seçeneğim vardı ama bana kalırsa en doğru kararı verdim. Birkaç ay önce beni Roma'da görmek istediğini söylemişti ama bu konuşma kararımda belirleyici faktör oldu."

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