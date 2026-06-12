Nemanja Gudelj, Sevilla'dan derhal ayrılıyor ve kulübün efsane isimlerinden biri olarak tarihe geçiyor

Kulüp, resmi kanalları aracılığıyla Sevilla ve Nemanja Gudelj'in karşılıklı anlaşma ile yollarını ayırmaya karar verdiklerini duyurdu. Böylelikle, Breda doğumlu oyuncunun Sevilla'daki yedi yıllık macerası sona ermiş oldu; kulüp ise sosyal medyada onu bir kulüp efsanesi olarak nitelendirdi.

Şu anda 34 yaşında olan Gudelj, 2019 yılında Çin'in Guangzhou Evergrande takımından Sevilla'ya bedelsiz transfer olmuştu. Bir yıl sonra, NAC Breda, AZ ve Ajax gibi takımlarda forma giymiş olan eski oyuncu, Avrupa Ligi'ni kazanarak hemen büyük bir başarıya imza attı.

Gudelj, Sevilla'da vazgeçilmez bir oyuncu haline geldi ve 2023'te ikinci kez Avrupa Ligi'ni kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Ancak ulusal ligde kulüp son yıllarda zor günler geçirdi.

Avrupa Ligi'ni kazandıktan sonra, Sevilla, büyük borçları nedeniyle LaLiga'da geride kaldı ve birçok kez küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Gudelj'in kaptanlığı ve tartışmasız liderlik vasıfları sayesinde kulüp, geçtiğimiz sezonlarda bu kabus senaryosunu önleyebildi.

Kulüp, internet sitesinde "Sırp oyuncu, takımı çok zorlu dönemlerden geçirdikten sonra iki Avrupa Ligi şampiyonluğu ve tüm Sevilla taraftarlarının saygısıyla ayrılıyor" diye yazdı. Gudelj'in sözleşmesi Haziran sonuna kadar sürüyor ve bu tarihten sonra resmi olarak bedelsiz transfer edilebilir.

Gudelj, Sevilla formasıyla tam 261 maça çıktı ve bu sayıyla kulübün en çok forma giyen yabancı oyuncular listesine girdi. Kulübü temsil eden tüm yabancı oyuncular arasında sadece Ivan Rakitic (323), Frédéric Kanouté (290), Renato (284) ve Ignacio Achúcarro (280) daha fazla forma giydi.

Gudelj, sosyal medyada Sevilla'dan ayrılışına henüz bir yorumda bulunmadı ve tatili, geleceği hakkında düşünmek için değerlendirebilir. 75 kez milli forma giyen oyuncu, Sırbistan ile Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmayı başaramadı.