Nemanja Gudelj, Getafe formasıyla çıktığı ilk maçtan üç gün sonra, perşembe günü kulübün yeni transferi olarak tanıtıldı. Sevilla'dan ayrılmasının ardından bonservisi elinde olan Sırp oyuncu, Madrid ekibiyle bir sezonluk sözleşme imzaladı. Getafe, 17 Aralık'ta Konferans Ligi'nde Ajax ile karşılaşacak.

34 yaşındaki Gudelj, kendisi ve Sevilla'nın haziran ayında ayrılığın en iyi seçenek olduğu sonucuna varmasının ardından kulüpsüz kalmıştı. Breda'da büyüyen sağ ayaklı oyuncu, kulüple iki kez Avrupa Ligi kazandı, 261 maça çıktı ve mutlak bir kulüp efsanesi olarak yoluna devam etti.

Bu yol onu 500 kilometre kuzeye götürdü. Gudelj, basın toplantısında "Getafe'yi seçtim çünkü uzun yıllardır LaLiga'da yer alan büyük bir kulüp" dedi. "Çok istikrarlı ve kenetlenmiş bir kulüp, bu da dikkatimi çekti."

Gudelj, özellikle oyuncu grubunun ve teknik direktör José Bordalás'ın kalitesinden etkilendi. "Tüm bunlar bir araya gelince beni çok heyecanlandırdı ve bu güzel projeye destek olmak için buraya geldim."

Gudelj, "Getafe DNA'sına" sahip olduğunu düşünüyor. "Kariyerim boyunca o yoğunluğu gösterdim ve sahada her şeyimi verdim. Teknik direktörü iyi tanıyorum ve benden ne istediğini biliyorum. Her şeyimi ortaya koyacağım, tecrübeliyim ve neyse ki vücudum da hâlâ buna iyi şekilde dayanıyor."

Gudelj, "Burada olduğum, teknik direktörle çalışacağım ve bu harika grupla birlikte mücadele edeceğim için çok mutluyum" dedi. Voetbal International haberine göre ön libero, Royal Antwerp'in de gündemindeydi ancak sportif direktör Marc Overmars'ı hayal kırıklığına uğrattı.

Öte yandan Gudelj, perşembe günü tanıtılan tek yeni oyuncu değildi. Forvet Iván Azón (23), sezonun geri kalanı için Como'dan kiralandı. Normal şartlarda ikilinin aralık ayında Ajax karşısında kadroda olması bekleniyor. Gudelj'in Ajax'ta da bir geçmişi var. 75 kez milli olan oyuncu, 2015 ile 2017 yılları arasında Amsterdam ekibinde 59 maça çıktı.

Getafe, Gudelj'in transferini pazar günü zaten duyurmuştu ancak pazartesi günü oynanan maç nedeniyle onu basına tanıtmak için henüz vakit bulamamıştı. Orta saha oyuncusu pazartesi günü Osasuna karşısında son 15 dakikada oyuna girdi ancak takımının Pamplona'da 1-0 mağlup olmasını engelleyemedi. Getafe şimdi gelecek hafta pazartesi günü sahasında Celta de Vigo'yu ağırlayacağı maça hazırlanıyor.