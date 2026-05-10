"Neler yapabileceğimi biliyorum. Feyenoord'un beni kiralayacağını beklemiyordum."

Stéphano Carrillo, FC Dordrecht Magazine ile yaptığı samimi röportajda Hollanda'daki ilk yılını anlattı. Meksikalı oyuncu röportajda, Feyenoord tarafından kiralanacağını beklemediğini de açıkladı.

Carrillo, Şubat 2025'te Dennis te Kloese tarafından 2,5 milyon euroya Feyenoord'a transfer edildi. Kulüp, onu Meksikalı Santos'tan transfer etti.

Geçtiğimiz yaz, Rotterdam kulübü tarafından, Feyenoord'dan kiralanan diğer oyuncuların da forma giydiği FC Dordrecht'e kiralandı. Kiralanması, Carrillo için sürpriz oldu.

"Kiralanacağımı beklemiyordum," diye başlıyor forvet hikayesini. "O zaman yeni bir oyun stiline ve yeni bir ortama alışmak zorundasın."

"Neler yapabileceğimi biliyorum, ama bazen bu hemen ortaya çıkmıyor. Şimdi kendimi giderek daha rahat hissediyorum ve bu sayede özgüvenim de geri geliyor," diye bitiriyor.

Carrillo, bu sezon teknik direktör Dirk Kuijt'in takımında 34 kez forma giydi. Bu maçlarda dört gol attı. Asist yapmadı.