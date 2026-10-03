24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Wirtz & Bischof DFB-Teamgetty
Marko Brkic
Çeviri:

“Neler olup bittiğini anlamalıyız”: Florian Wirtz, Liverpool FC’deki performansları nedeniyle büyük şaşkınlık yaratıyor

UEFA Nations League A
Almanya - Sırbistan
Almanya
Sırbistan
Premier Lig
F. Wirtz

Florian Wirtz, Sırbistan karşısında alınan 2-0’lık galibiyette attığı bir gol ve yaptığı bir asistle Almanya’nın sahadaki en iyi ismiydi. Bu arada İngiltere’de ise güçlü performansı bazı soru işaretlerine yol açtı.

Ancak hücum yıldızı şu sıralar Almanya Milli Takımı formasıyla parıldarken, FC Liverpool'da sık sık yüksek beklentilerin gerisinde kalıyor. Bu durum Premier League uzmanlarını da düşündürüyor. Eski Frankfurt profesyoneli Jan Aage Fjörtoft, ESPN FC'de, "İnanılmaz. Futbolda bazı gizemler vardır. Elle oynama kuralı - bunu artık asla anlayamayacağız. Ve ikincisi: Florian Wirtz'in Liverpool'da nesi var?" diye sordu.

Norveçli isim, Wirtz'in performansındaki farklara da dikkat çekti: "Onu böyle oynarken gördüğümüzde… farklı bir vücut dili var, farklı bir yoğunluk var, farklı bir enerji var. Yani, neler olduğunu bulmamız gerekiyor. Liverpool için neden bunu ortaya koyamadığını çözemiyoruz."

Eski Chelsea oyuncusu: "Almanya için farklı bir oyuncu"

Eski Chelsea oyuncusu Craig Burley de Wirtz'in DFB formasıyla ve Kırmızılar'daki hali arasında belirgin bir fark görüyor. "Almanya için farklı bir oyuncu. [...] Milli takım için oynuyor ve bunu göğsü gere gere yapıyor. Sanki çok daha fazla kendi konfor alanındaymış gibi görünüyor" dedi Burley.

55 yaşındaki yorumcu, İngiltere'deki kamuoyu baskısının da bunda önemli bir rol oynadığını düşünüyor. "Bütün o küçük iğnelemeleri duyuyor: Florian Wirtz iyi oynamıyor. Bir fiyasko olacak." Wirtz, DFB takımında baş aktörlerden biri olurken Liverpool'da işinin belirgin şekilde daha zor olduğu belirtiliyor. Burley bunu klasik bir durum olarak tanımlıyor: "Özgüvenli bir oyuncu Almanya için sahaya çıkıyor ve sonra yeniden Liverpool'a döndüğünde gergin oynuyor."

플로리안 비르츠 (Florian Wirtz)Getty Images

Wirtz, 2025 yazında Bayer Leverkusen'den 125 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmasından bu yana İngiltere'de neredeyse sürekli eleştirilerin hedefinde. 23 yaşındaki oyuncu, Kırmızılar formasıyla çıktığı 55 resmi maçta şimdiye kadar sadece yedi gol ve 11 asist üretebildi; bu da birçok uzman ve taraftara göre hayal kırıklığı yaratan bir bilanço. Wirtz, devam eden sezonda da henüz kulüp düzeyindeki ilk golünü atabilmiş değil.

Öte yandan milli takım formasıyla işler şu anda belirgin şekilde daha iyi gidiyor. Sırbistan karşısındaki güçlü performansının ardından Wirtz'in pazar günü Yunanistan'a karşı DFB on birini ilk kez kaptan olarak sahaya çıkarması bekleniyor.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin