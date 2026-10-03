Ancak hücum yıldızı şu sıralar Almanya Milli Takımı formasıyla parıldarken, FC Liverpool'da sık sık yüksek beklentilerin gerisinde kalıyor. Bu durum Premier League uzmanlarını da düşündürüyor. Eski Frankfurt profesyoneli Jan Aage Fjörtoft, ESPN FC'de, "İnanılmaz. Futbolda bazı gizemler vardır. Elle oynama kuralı - bunu artık asla anlayamayacağız. Ve ikincisi: Florian Wirtz'in Liverpool'da nesi var?" diye sordu.

Norveçli isim, Wirtz'in performansındaki farklara da dikkat çekti: "Onu böyle oynarken gördüğümüzde… farklı bir vücut dili var, farklı bir yoğunluk var, farklı bir enerji var. Yani, neler olduğunu bulmamız gerekiyor. Liverpool için neden bunu ortaya koyamadığını çözemiyoruz."

Eski Chelsea oyuncusu: "Almanya için farklı bir oyuncu"

Eski Chelsea oyuncusu Craig Burley de Wirtz'in DFB formasıyla ve Kırmızılar'daki hali arasında belirgin bir fark görüyor. "Almanya için farklı bir oyuncu. [...] Milli takım için oynuyor ve bunu göğsü gere gere yapıyor. Sanki çok daha fazla kendi konfor alanındaymış gibi görünüyor" dedi Burley.

55 yaşındaki yorumcu, İngiltere'deki kamuoyu baskısının da bunda önemli bir rol oynadığını düşünüyor. "Bütün o küçük iğnelemeleri duyuyor: Florian Wirtz iyi oynamıyor. Bir fiyasko olacak." Wirtz, DFB takımında baş aktörlerden biri olurken Liverpool'da işinin belirgin şekilde daha zor olduğu belirtiliyor. Burley bunu klasik bir durum olarak tanımlıyor: "Özgüvenli bir oyuncu Almanya için sahaya çıkıyor ve sonra yeniden Liverpool'a döndüğünde gergin oynuyor."

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Wirtz, 2025 yazında Bayer Leverkusen'den 125 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmasından bu yana İngiltere'de neredeyse sürekli eleştirilerin hedefinde. 23 yaşındaki oyuncu, Kırmızılar formasıyla çıktığı 55 resmi maçta şimdiye kadar sadece yedi gol ve 11 asist üretebildi; bu da birçok uzman ve taraftara göre hayal kırıklığı yaratan bir bilanço. Wirtz, devam eden sezonda da henüz kulüp düzeyindeki ilk golünü atabilmiş değil.

Öte yandan milli takım formasıyla işler şu anda belirgin şekilde daha iyi gidiyor. Sırbistan karşısındaki güçlü performansının ardından Wirtz'in pazar günü Yunanistan'a karşı DFB on birini ilk kez kaptan olarak sahaya çıkarması bekleniyor.