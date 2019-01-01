Nejc Skubic: Avrupa müsabakalarında yer almak istiyoruz

Konyaspor'un tecrübeli futbolcusu Nejc Skubic, yeni sezon öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

Birinci etap kamp çalışmalarını Bolu'da sürdüren 'un tecrübeli defans oyuncusu Nejc Skubic, antrenman sonrası gazetecilere açıklamada bulundu.

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini aktaran Skubic, buradaki atmosfer ve arkadaşlığın çok iyi olduğunu, yeni gelenlerin de kaynaşmaya başladığını vurguladı.

Skubic, yeni sezon beklentileri hakkında da değerlendirmede bulunarak, "Bütün takımların seviyeleri birbirine eşit. Zaten her takım birbirini yenebiliyor. Sadece büyük bir-iki takım farkı yaratabilecek durumda. Biz kendimiz de güçlü bir takımız. Hedefleri olan bir takımız. Zaten burada iyi çalışarak bunu bu sezon kanıtlayacağız. Ligi iyi yerlerde bitireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Konyaspor'un her sene olduğu gibi bu sene de büyük hedefleri olduğuna da dikkati çeken Skubic, şunları kaydetti:

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"Bu sezon büyük hedeflerimiz var. Zaten takım olarak bunun için yoğun şekilde çalışıyoruz. Bu yoğun çalışmamızı devam ettirmemiz gerekiyor. Lige de iyi bir başlangıç yapmamız ve bu iyi başlangıcı da sürdürmemiz gerekiyor. Bizim hedefimiz büyük. Takım arkadaşlarımla hepimizin ortak hedefi bu sezonu iyi bir yerde bitirip, Avrupa müsabakalarında yer almak."