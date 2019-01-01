Neil Warnock isyan etti: "Dünyanın en kötü hakemleri..."

Tartışmalı kararların verildiği maçta Chelsea'ye 2-1'lik skorla boyun eğen Cardiff cephesi öfkeli...

Premier Lig'de 32. hafta karşılaşmalarında 'ye 2-1'lik skorla boyun eğen 'de Teknik Direktör Neil Warnock maçın ardından sert açıklamalarda bulundu.

Bilindiği üzere Chelsea'nin 90. dakikada bulduğu golün net bir şekilde ofsayt olduğu tekrar görüntülerinden ortaya çıkmış, Cardiff City'nin penaltı beklediği bir pozisyonda ise maçın hakemi oyunu devam ettirmişti.

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Maçın ardından adeta isyan eden Warnock, "Premier Lig dünyanın en iyi ligi ancak en kötü hakemlere sahip. Bizim verdiğimiz mücadelenin önemini anlamıyorlar. Bu seviyede bu hataları yapmamalılar." dedi.

Düşme hattında hakem hataları nedeniyle çok kritik puanlar kaybettiklerini vurgulayan Warnock, şöyle devam etti: " , veya taraftarları için bugün olabilecek en iyi şey oldu." diye konuştu.

Cardiff City, Premier Lig'de oynadığı 31 maç sonunda 28 puanla 18. sırada bulunuyor.