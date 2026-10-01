Negreira vakası: Real Madrid, Barcelona’yı UEFA’ya şikayet etti; şimdi ne olacak?

Negreira davasında yeni gelişmeler var. Nitekim UEFA, İspanyol futbolunu sarsan vakayı derinleştirmek için Real Madrid'den çok sayıda belge aldığını duyurdu. Real Madrid bu belgeleri aylardır hazır tutuyordu ve şimdi müfettişler tarafından incelenecek. Bu arada kulüp de, tüm bu kanıtların varlığıyla birlikte dosyanın kesin olarak en kısa sürede kapanmasını umduğunu belirttiği resmi bir açıklama yayımladı.





AÇIKLAMA - Bunu resmi bir açıklama doğruladı: "UEFA, İspanya Futbol Federasyonu Hakem Teknik Komitesi'nin eski başkan yardımcısı José María Enríquez Negreira'yı ilgilendiren olayla ilgili olarak FC Barcelona hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin önemli miktarda belgeyi Real Madrid CF'ten aldığını teyit eder (sözde 'Negreira davası'). UEFA Etik ve Disiplin Müfettişleri de söz konusu belgeleri almıştır ve bunları şu anda devam eden dosya incelemesi kapsamında değerlendirecektir".





REAL MADRID'İN AÇIKLAMASI - UEFA'nın açıklamasının ardından, Real Madrid'in resmi açıklaması da geldi: "UEFA, Real Madrid CF tarafından sunulan şikâyeti aldığını ve FC Barcelona'nın son yirmi yılda Hakem Teknik Komitesi'nin eski başkan yardımcısına yaptığı ödemelere ilişkin soruşturmanın sürdüğünü teyit etti. Kulübümüz tarafından sunulan şikâyet, rekabetin bütünlüğünü ve hakemlik sistemine duyulan güveni doğrudan etkileyen olağanüstü ciddiyetteki olaylara ilişkin geniş kapsamlı belge ve kanıtlar içermektedir".





"Real Madrid CF, artık UEFA bu belgelere sahip olduğuna göre, soruşturmanın tam olarak sonuçlanana kadar azami aciliyetle ilerlemesinin ve yetkili organların tespit edilen olayların ciddiyetine göre uygun kararları almasının hayati önem taşıdığını düşünmektedir. Kulübümüz, UEFA ile aktif şekilde iş birliği yapmaya ve Avrupa futbolunu yönetmesi gereken bütünlük, şeffaflık ve fair play ilkeleriyle bağdaşmadığını düşündüğü olayları açıklığa kavuşturmak için elindeki tüm adımları atmaya devam edecektir".