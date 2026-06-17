Negreira meselesinin tırmanmasının ardından… Barcelona, Pérez’i resmi bir hamle ile şaşırttı

Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid ile arasındaki savaşı, Kraliyet Kulübü’nün Negreira davasını tırmandırdığına ve Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) ‘dan Barça’yı cezalandırmasını talep ettiğine dair açıklamasından birkaç saat sonra, kararlı bir adım atarak alevlendirdi.

Real Madrid, Çarşamba günü İspanya Futbol Federasyonu'nun eski hakem komitesi başkan yardımcısı José Negreira'nın Barcelona kulübünden aldığı ödemelerle ilgili disiplin dosyasının yeniden açılmasını talep eden resmi bir dilekçeyi Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) nezdinde sunduğunu duyurarak, "Negreira" davasındaki tutumunu sertleştirdi.

Bundan birkaç saat sonra Barcelona, Real Madrid Başkanı Florentino Pérez’in 12 ve 13 Mayıs tarihlerinde seçim kampanyası kapsamında yaptığı açıklamalar üzerine, kendisine karşı önlem alınmasını talep eden resmi bir bildiri yayınladı.

Barça, resmi açıklamasında şunları söyledi: “Barcelona Kulübü, Florentino Pérez’in yaptığı açıklamalar ışığında La Liga, İspanya Futbol Federasyonu ve İspanya Hakem Komitesi’ni önlem almaya çağırıyor.”

Açıklamada şöyle devam edildi: “Barcelona Kulübü Başkanı Rafael Yusti i Abell, bugün İspanya Futbol Ligi Başkanı Javier Tebas’a; İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Lozano ve Hakem Komitesi Başkanı Francisco Soto’ya, Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Pérez’in 12 ve 13 Mayıs tarihlerinde çeşitli kamuya açık etkinliklerde yaptığı açıklamalarla ilgili olarak resmi bir mektup gönderdi.”

Barça ayrıca şunları ekledi: “Barcelona Kulübü, bu açıklamaların doğru olmamasının yanı sıra, birinci lig müsabakalarının onuruna ve itibarına ve hakem camiasının tamamına yönelik ciddi bir saldırı olduğunu ve İspanya’daki profesyonel futbolun itibarını ve güvenilirliğini zedelediğini düşünmektedir.”

Barça şöyle devam etti: "Kulüp, turnuvaya katılan organizatörleri ve hakemleri, kurumlarının itibarını korumaya çağırıyor, tıpkı kulübün yakın zamanda uzlaşma çağrısında bulunduğu gibi. Ayrıca ilgili makamlardan, yetki sınırları dahilinde, temsil ettikleri kurumların ve düzenledikleri müsabakaların onurunu, tarafsızlığını ve itibarını korumak amacıyla, Bay Pérez aleyhine acilen gerekli koordineli yasal önlemleri almalarını talep etmektedir."

Hatırlanacağı üzere Pérez, futbol tarihinin en kötü skandalı olarak nitelendirdiği Negreira davasıyla ilgili ateşli açıklamalarıyla Barcelona’nın öfkesini çekmişti. Pérez, kulübünün La Liga’da haksızlığa uğradığını ve Negreira döneminden kalma hakemlerin bugün bile maçları yönettiğini vurgulamıştı.