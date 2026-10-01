Negreira davası Avrupa düzeyinde yeni bir aşamaya girdi. Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), Real Madrid'in Barcelona'yla ilgili soruşturmalar konusunda sunduğu belgeleri teslim aldığını açıkladı. Bu, dosyaya ilişkin son dönemdeki en dikkat çekici gelişmelerden biri oldu.

UEFA bugün perşembe, İspanya Futbol Federasyonu'nun eski hakem teknik komitesi başkan yardımcısı José María Enríquez Negreira davasında Barcelona hakkında devam eden soruşturmayla ilgili olarak Real Madrid'den "büyük miktarda belge" aldığını teyit etti.

Avrupa Federasyonu, resmi açıklamasında bu belgeleri gerçekten teslim aldığını belirtti ve kendisine bağlı etik ve disiplin müfettişlerinin de davaya ilişkin devam eden inceleme süreci kapsamında değerlendirmek üzere bu belgeleri edindiğine işaret etti.

Real Madrid, birkaç ay önce, eski İspanyol hakem yetkilisiyle bağlantılı şirketlerin Barcelona'dan aldığı ödemelere ilişkin Negreira davasıyla ilgili çeşitli belgeleri içeren kapsamlı bir rapor hazırlamıştı.

"Marca" gazetesi'ne göre Real Madrid, geçtiğimiz dönemde özellikle yerel düzeyde kayda değer bir ilerleme kaydedilmemesi üzerine davayı uluslararası düzeye taşımak için çalıştı; kulüp, Avrupa spor kurumlarının dosyanın sonuçlarını incelemesini amaçlıyor.

İspanyol gazetesi, Real Madrid'in UEFA ile ilişkilerini normale döndürdüğünü ve Avrupa Kulüpler Birliği ile de aynı noktaya yaklaştığını belirtti; kulüp ise görüşmelerinde Negreira davasının Avrupa düzeyinde ele alınması gerektiğini vurgulamayı sürdürdü.

UEFA'nın açıklaması, Real Madrid'in sunduğu belgelerin artık federasyonun ilgili organlarınca incelenecek materyaller arasına girdiği anlamına geliyor; ancak açıklamada şu ana kadar Barcelona'ya karşı resmi bir disiplin işlemi başlatıldığına dair bir duyuru yer almadı.

Real Madrid'in davadaki son adımları geçtiğimiz haziran ayına dayanıyor. Kulüp, o dönemde UEFA'nın disiplin organlarına bir mektup sunduğunu resmen açıklamış, bu mektupta Avrupa Federasyonu'nun daha önce Barcelona hakkında başlattığı disiplin işlemlerinin yeniden ele alınmasını talep etmişti. Real Madrid o dönemde, Barcelona'nın eski hakem teknik komitesi başkan yardımcısı José María Enríquez Negreira'ya yaptığı sürekli ödemelere ilişkin göstergeleri güçlendirdiğini düşündüğü kanıtlar sunduğunu belirtmiş ve davanın kendi bakış açısına göre müsabakaların dürüstlüğü açısından son derece ciddi bir tehlike oluşturduğunu değerlendirmişti.

UEFA, Barcelona hakkında aslında mart 2023'te bir soruşturma başlatmış, o dönemde Negreira davası nedeniyle Avrupa Futbol Federasyonu düzenlemelerine aykırı bir ihlal bulunma olasılığını soruşturmak üzere etik ve disiplin müfettişleri atadığını açıklamıştı.

Dava, Negreira ve kendisiyle bağlantılı şirketlerin uzun yıllar boyunca Barcelona'dan aldığı ödemeler etrafında dönüyor. Soruşturma dosyasında yer alan verilere göre, ödemeler 2001 ve 2018 yılları arasında hakemlikle ilgili raporlar karşılığında 7,5 milyon euroyu aştı. Barcelona ise herhangi bir ihlal işlediğini reddediyor ve ödemelerin danışmanlık hizmetleri ile hakemlere ilişkin teknik raporlar karşılığında yapıldığını vurguluyor. Ayrıca soruşturmalar, Negreira'nın maç sonuçlarını etkilemek amacıyla hakemlere para ödediğinin kanıtlanmadığına işaret etti.











