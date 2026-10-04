Negreira davası: Tebas, La Liga'nın ihmalkârlık suçlamalarını yalanlıyor

El Debate gazetesi yayımladığı bir raporda, Nejrira davasının 44 ay önce kamuoyuna yansımasından bu yana Avrupa Birliği'nin İspanya hükümetinden, Yüksek Spor Konseyi'nden, İspanya Federasyonu'ndan ya da La Liga'dan herhangi bir bilgi almadığını öne sürdü.

Ancak La Liga Başkanı Javier Tebas, sosyal medya hesaplarında paylaştığı bir mesajla bu bilgiyi yalanladı.

Mundo Deportivo gazetesi, Tebas'ın söylediklerini yayımladı. Tebas, "El Debate gazetesinin yayımladığı bilgi doğru değildir. Tarihler ve belgeler bunu kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.

Tebas şunları vurguladı: "Nejrira davası 15 Şubat 2023 tarihinde kamuoyuna yansıdı. 21 Şubat'ta, yani yalnızca altı gün sonra, İspanya La Liga Başkanı sıfatıyla bu olaylara ilişkin UEFA'ya bir mektup gönderdim; ekinde bir hukuki rapor, ödemelerle ilgili belgeler ve yerel ile uluslararası medyadaki haberleri içeren bir basın dosyası vardı."

Tebas, "Dolayısıyla, İspanya La Liga'nın yalnızca ceza davasına taraf olmakla yetindiği doğru değildir" dedi.

Tebas, "Olayları öğrendikten 6 gün sonra Avrupa Futbol Birliği'ne başvurduk; oysa başkaları yıllara, İspanya Federasyonu yönetim kurulundan istifa etmeden önce ise aylara ihtiyaç duydu" ifadelerini kullandı.

Tebas sözlerini şöyle sürdürdü: "İspanya La Liga'nın sözde ihmalkârlığı hakkında başka bir anlatı kurmadan önce, bilgileri La Liga ile teyit etmek daha iyi olurdu. Belgeler mevcut, net tarihler taşıyor ve bu anlatıyı çürütüyor."



