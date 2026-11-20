Real Madrid Başkanı Florentino Perez, son yıllarda başkanlığının en rahat günlerinden birini yaşamaya hazırlanıyor. Yarın cumartesi sabahı eflatun-beyazlı kulübün genel kurul üyelerinin karşısına çıktığında kendini savunan taraf olmayacak; aksine saha içinde ve dışında tüm güç kozlarını elinde tutan bir başkan olarak kürsüye çıkacak.

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Baskı ve şüphelerle dolu bir yılın ardından Real Madrid'deki hava tamamen değişti. Takım gerçek bir yükseliş dönemi yaşıyor, El Clasico'da alınan galibiyet huzuru ve güveni yeniden getirdi. Bu da başkanın yıllık toplantıya, son seçimlerde aldığı desteğin çok ötesinde bir güvenle girmesini sağladı.

Gazeteci Héctor González, Cadena SER radyosundaki "El Larguero" programında, "Perez'in şu anki desteği, seçimlerde aldığı %65'lik orandan çok daha fazla" dedi ve takımın iyi performansının ortamı yatıştırdığını, kulübü çevreleyen şüphelerin büyük bölümünü dağıttığını vurguladı.

Ancak Perez'in aldığı destek yalnızca takımın sonuçlarına bağlı değil. Başkanı kulüp üyeleriyle tamamen aynı safta buluşturan bir başka dosya daha var: Real Madrid taraftarlarının duygularına dokunan merkezi mesele hâline gelen Negreira davası.

Kulüp delegeleri, başkandan bu davadaki kararlı ve sert tutumunu korumasını, bir adım bile geri atmamasını ve UEFA ile kurduğu olumlu ilişkiyi kullanarak, suçun kanıtlanması hâlinde Barcelona'nın hesap vermesini ve yaptırımlarla karşılaşmasını sağlamasını talep ediyor.

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Bu talep, davadaki soruşturmanın son bölümünün sunulmasının ardından ve 2027 yılının başlarında çıkması beklenen kesin bir karar öncesinde geldi . Davanın tamamen düşürülüp düşürülmeyeceğine ya da yargılamaya sevk edilip edilmeyeceğine ilişkin bu karar, İspanya'da herkes tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor.

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Héctor González, üyelerin Florentino Perez'in Negreira davasıyla ilgili açıklamalarını "beğendiğini" çünkü mesajının "Real Madrid taraftarlarının duygularına dokunduğunu" söyledi. Bu görüşü, toplantıya katılacak ve başkanın bu mücadelede kendi gerçek seslerini dile getirdiğini düşünen genel kurul üyeleri de paylaşıyor.

Destek yalnızca Negreira davasıyla sınırlı kalmıyor; Perez'in La Liga'ya ve ligin başkanı Javier Tebas'a yönelik sık sık dile getirdiği eleştirilere de uzanıyor. Bu tutum, Real Madrid'in futbol kurumları karşısında kendi çıkarlarını savunurken güçlü bir ses olmaya devam etmesi gerektiğini düşünen kulüp delegeleri arasında geniş kabul görüyor.

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Olağan genel kurulun ilk oturumu saat 09.00'da, ikinci oturumu ise saat 10.00'da başlayacak. Perez, burada üyelere yeniden hitap etme ve kulübün mevcut durumuna ilişkin vizyonunu paylaşma fırsatı bulacak.

Toplantı, başkanın bu yeni dönemde kulüp içinde sahip olduğu desteğin değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi için bir fırsat olacak. Gün boyunca mali ve idari konuların yanı sıra Real Madrid taraftarlarını ilgilendiren dış meseleler de ele alınacak.

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Negreira dosyası, La Liga ile ilişkiler ve kulübün geleceği arasında Perez, toplantıya üyelerin kendisinden sakin ve diplomatik bir konuşma beklemediğini bilerek giriyor. Üyeler, başkanın aynı yolda devam etmesini istiyor: İçeride kararlılık, dışarıda mücadele ve Real Madrid'i geri adım atmadan savunmak.