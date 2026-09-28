"Negreira davası mercek altında": Manchester City neden ağır cezalar bekliyor da Barcelona bunlardan kurtuluyor?

Bir İspanyol basın raporu, bugün pazartesi günü, Negreira davasını ve mali fair play kurallarına ilişkin 114 ihlalle suçlanan Manchester City krizini ele alarak, Barcelona'nın cezalandırılması gerektiğini savundu.

"AS" gazetesi, bunların iki farklı olay olduğunu, ancak herhangi bir ülkenin yerel sınırlarını fazlasıyla aşan aynı sosyal ve sportif yansımalara sahip olduğunu belirtti.

Aslında tüm futbol dünyası, her iki olayın sonucundan etkileniyor. Manchester City kulübü, İngiltere Premier Lig'deki tüm kulüplerin mali performanslarına dair adil ve doğru bir tablo sunmasını sağlamayı amaçlayan mali fair play kurallarına ilişkin 114 ihlal işlemekle zaten yargılandı (henüz nihai bir karar veya ceza verilmedi).

Bu suçlamalar, kulübün mali işlemlerle bağlantılı olduğu 2009 ile 2018 yılları arasındaki döneme ilişkin.

Davadaki kapsamlı karar, Avrupa Futbol Federasyonu'nun (UEFA) mali denetim düzenlemelerine ilişkin beş ihlalin ayrıntılarını içeriyor.

2020 yılında Avrupa Futbol Federasyonu, sponsorluk verilerini tahrif ettiği gerekçesiyle İngiliz kulübüne iki yıl boyunca müsabakalara katılmaktan men cezası ve 30 milyon euro para cezası verdi. Ancak Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) bunu para cezasına indirdi.

Negreira davası

Barcelona'nın Negreira ile ilgili davası, son yıllarda futbol dünyasının peşini bırakmayan bir diğer büyük skandal olup, adli ve sportif kararların açıklanmasını bekliyor.

İlki mahkemede karara bağlanacak, ikincisi ise Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) ve onun bağımsız disiplin komitesi tarafından karara bağlanacak.

Dört ay önce Real Madrid, davayı ayrıntılı olarak açıklayan ve buna ilişkin argümanlar sunan 50 bin sayfalık belgeyi Avrupa Futbol Federasyonu'nun Nyon'daki merkezine sundu.

Ayrıca resmî olarak kapatılmayan soruşturmanın sürdürülmesi için Avrupa Futbol Federasyonu'na gerekçe veren ek bilgiler de sundu.

Real Madrid, Barcelona'ya yaptırım uygulanmasını ve 2001 ile 2017 yılları arasında kazandığı kupaların geri alınmasını talep ediyor. Her iki seçenek de masada. İlki, soruşturmanın ve Barcelona'daki mahkeme oturumlarının son aşamalarında; ikincisi ise Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) tarafından incelenmekte ve analiz edilmekte.

Manchester City krizi

Premier Lig ve kulüpleri tereddüt etmedi. Mali denetimleri baypas etmenin, kurallara uyan diğer katılımcılara karşı haksız bir rekabet oluşturduğunu vurguluyorlar.

Şikâyetin başarılı olmasının nedeni de bu. Sahada haksız bir avantaj elde etmek için herhangi bir türde doğrudan ödeme yapılmadığı en başından beri açık. Basitçe, herkesin uyduğu kurallara uymadılar.

Manchester City yalnızca sportif disiplin sistemi çerçevesinde cezalandırılabilir; çünkü bu, ticari ve şirketler bağlamında, özellikle de futbol kulüpleri bağlamında yasal bir ihlal sayılmaz.

Bu konuda dava açılamaz; zira başarılı olma umudu yok. Bu ihlaller arasında şunlar var: Oyunculara ve teknik adamlara resmî olmayan maaş ödemeleri; maaşlarının bir kısmının Abu Dabi'deki kulüp sahipleriyle bağlantılı dış kaynaklardan geldiği iddia ediliyor; sahiplerin bağışlarını ticari gelir adı altında gizleyerek Premier Lig'de izin verilen zarar sınırlarının ihlal edilmesi; ve soruşturma sırasında Premier Lig müfettişleriyle yeterince iş birliği yapılmaması. Bunlar, mahkûm edildikleri ve mahkemede cezalandırılabilir sayılamayacak bazı konular.

Yine de İngiliz kulüpleri, sportif düzenlemeleri ihlal eden olayların mali yansımaları nedeniyle Manchester City'den tazminat talep etmek için kampanyalar düzenlemeye başladı bile ve bu davaları mahkemelere taşımayı planlıyorlar. Bu olayların önemi göz önüne alındığında, resmî organlar bunu küçümsese de, bu olasılık İspanya'da da göz ardı edilmiyor.

Negreira davası farklıdır. Zira Barcelona, hakemleri rüşvetle satın alarak hakemlik sistemi üzerinden bir maçın sonucunu etkilemeye çalışmakla ilgili doğrudan bir suçlamaya karşı kendini savunuyor.

Defalarca şöyle denildi: "Bu, dünya çapında profesyonel sporun tanık olduğu en tehlikeli olaydır."

Barcelona'nın İspanya'daki durumu

Manchester City davasının aksine, İspanyol spor otoriteleri zamanaşımı süresinin dolması nedeniyle herhangi bir işlem yapamadı.

Ancak dava mahkemeler önünde hâlâ açık. Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) davayı hiçbir zaman kapatmadı, bilakis mahkemenin kararını bekledi; ancak Real Madrid şimdi 50 bin sayfalık belge sunarak derhal ceza verilmesini talep ediyor.

İngiltere'de olanlar göz önüne alındığında, şu soru açıkça öne çıkıyor: Sportif yol orada neden mümkün de burada, İspanya'da mümkün değil? Mücadeleyi sürdürmek için doğru merci Real Madrid mi, yoksa bunda resmî kurumların mı ısrar etmesi gerekirdi?

Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), nihai kararı aylar alabilecek Manchester City'nin durumunu yakından izliyor. Küme düşme, puan silme; kesin olan şu ki, İngiliz kulübü hem Premier Lig'in kendisinden bir ceza hem de ekonomik ve sosyal yansımalarla yüzleşecek; zira birçok takım eli kolu bağlı durmayacak.

Negreira davası, dürüstlüğün ve etiğin önemine işaret ediyor. Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), kendi düzenlemelerinde (7. madde) öngörüldüğü üzere, yalnızca rekabetin doğal düzenini bozma niyeti nedeniyle Barcelona'yı men edebilirdi; bu, her an gerçekleşebilecek bir işlem.

Disiplin komitelerinde görev almış olan konunun uzmanları, bu konuda ilerlemek için açık bir yolun bulunduğundan ve olanların yansımaları sonucunda böyle bir durumun ortaya çıkması hâlinde daha adil bir rekabetten söz ediyor.

Avrupa Futbol Federasyonu ihtiyatlı davranmayı ve beklemeyi tercih etti; olaylar şimdi Real Madrid'in bir raporunda gün yüzüne çıktı.

İspanyol futbol dünyası olanların ciddiyetini kavradığında, bu Barcelona'nın başına gelebilir.





Örneğin Juventus, 2007 yılında hakem atamalarını etkilediği için idari olarak küme düştü. Birine para ödedikleri hiçbir zaman kanıtlanmadı, ancak hakemlik kararlarını manipüle ettikleri kesinlikle kanıtlandı.