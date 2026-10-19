İspanyol futbolunun şu anda yaşadığı çarpıcı çelişkiyi özetleyen bir tabloda, Barcelona tüm kulvarlardaki geniş skorlu galibiyetler ve istikrarlı performansın ardından El Clasico'ya iyimserlik ve güvenle girerken, Real Madrid Portekizli Jose Mourinho'nun yedek kulübesine dönüşü ve hakem düzenine karşı tırmanan açık savaşla birlikte gerginlik ve öfke sarmalına gömülüyor.

Bu gergin atmosferin ortasında, ünlü "El Chiringuito" programı bir sonraki tablonun başrol oyuncusu olabilecek ismi açıkladı ve hakem Javier Alberola Rojas'ın İspanya'da en çok beklenen mücadeleyi yönetmek için en güçlü aday olduğunu doğruladı.

Ancak isminin açıklanması, kullanıcıların hakemin televizyon geçmişine ait utanç verici bir arşiv videosunu yeniden paylaşmasının ardından sosyal medyada fırtına kopardı.

Realite şov yıldızından uluslararası hakemliğe

Alberola Rojas bugün birinci sınıfın en tanınmış hakemlerinden biri sayılıyor, ancak çok az kişi onun bir zamanlar Atresmedia kanalındaki efsanevi flört programı "Next"te, yani insanlara eş bulmalarına yardım eden programda bir yıldız olduğunu biliyordu.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Taraftarlar, bir dakika yirmi saniyelik paha biçilemez bir tanıtım videosunu gün yüzüne çıkardı. Videoda, o dönem kendisini tanıttığı şekliyle "Javi", yalnızca on dokuz yaşında, öğrenci ve spor antrenörü olarak görünüyor ve trend olan şu meşhur cümlesini söylüyor: "Bugün tek başıma beş kızım var, kıskanmıyor musunuz?"

Ne büyük bir değişim! Kameralar karşısında eş arayan o genç, bugün otuz beş yaşında, La Liga'da 168 maç yönetti ve Avrupa Futbol Federasyonu hakem sınıflandırmasında ikinci gruptan birinci gruba yükseltilmesinin ardından 2026 yılındaki en büyük karşılaşmasına hazırlanıyor.

Sağlık mücadelesi ve Arminio'nun "himayesi"

Kariyeri asla kolay olmadı; Ağustos 2022'de, sezon hazırlık döneminde, köprücük kemiği yakınında iki damarın tıkanmasından oluşan ciddi bir sağlık sorunu nedeniyle hakemliği tamamen bırakmanın eşiğine geldi. Bu durum iki ameliyat geçirmesini gerektirdi ve onu 14 Aralık'a kadar sahalardan uzak tuttu. Resmi olarak 22 Aralık 2022'de Kral Kupası kapısından, Caceraeño ile Girona arasındaki maçla, ardından 30 Aralık'ta La Liga'da Getafe ile Mallorca arasındaki karşılaşmayla geri döndü.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre bu yükseliş, Hakem Teknik Komitesi'nin eski başkanı merhum Victoriano Sanchez Arminio'nun onursal himayesini taşıyor. Arminio, onu erken bir dönemde İspanya'nın en yetenekli genç hakemlerinden biri olarak görmüş, hatta henüz yalnızca yirmi altı yaşındayken Nisan 2018'de prestijli UEFA CORE kursuna katılması için onu seçmişti.

Negreira davasına yanıt

Hakem Javier Alberola Rojas'ın adı, Hakem Teknik Komitesi'nin eski başkan yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'nın oğlu Javier Enriquez Romero'ya ait bir şirketten eğitim kursu alan hakemler listesinde yer almasının ardından Negreira davasıyla ilişkilendirildi.

"OK Diario" sitesinde 15 Ağustos 2026'da yayımlanan "Negreira'nın hakemlerinden altısı İspanyol hakemliğinde kalıyor" başlıklı yazıyla ilgili olarak Alberola Rojas, yasa gereği cevap hakkını kullandı.

İspanyol hakem aynı mecra üzerinden şöyle açıkladı: "Negreira'nın oğluna 25 bin euro ödemedim; eğitim kursları karşılığında resmi ve beyan edilmiş faturalar aracılığıyla toplamda yalnızca 7.500 euro tutarında bir meblağ ödedim."

Ahly - Pyramids maçı skandalı

Kariyerindeki tek tartışma İspanya'daki değildi; aynı hakem, 12 Temmuz 2024'te Mısır Ligi'nin 14. haftasında Ahly ile Pyramids arasında oynanan ve 3-2 Ahly'nin üstünlüğüyle sona eren maçı yönetmesinin ardından Mısır'da da geniş bir tartışma başlattı. Hakem, Mohamed Hamdi ile ikili mücadelenin ardından Hüseyin El Şehat için tartışmalı bir penaltı kararı vermiş, Wessam Abou Ali bu penaltıdan ikinci golü kaydetmişti.

Eski Mısırlı hakem Mohamed Adel o dönem televizyonda yaptığı açıklamalarda şöyle demişti: "Bu pozisyon FIFA hakem komitesi analistlerinin de itirafıyla kesinlikle penaltı değil." Adel, özellikle o dönem Ahly'nin teknik direktörü Jose Riveiro'nun da aynı ülkeden olması nedeniyle İspanyol bir hakemin seçilmesinin gerekçesiz olduğunu değerlendirdi. Bu da genç hakemi, kariyerinin en önemli maçının düdüğünü çalmadan önce yeniden baskı merceğinin altına yerleştiriyor.



