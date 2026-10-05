Real Madrid'in resmi kanalı, dün pazar günü Barcelona'nın ezici bir skorla (7-0) kazandığı kadınlar El Clasico'sunun sonucunu görmezden geldi; haber bülteninde maçla ilgili tek bir habere dahi yer verilmedi.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, resmi kanalın haber bülteni A takımını, genç akademiyi, basketbolu ve Real Madrid'in uluslararası angajmanlarını ele aldı; ancak kadın takımına kesinlikle değinmedi.

Real Madrid kanalının haber programı ayrıca, özellikle "Negreira davası" ve Barcelona'nın bu ekim ayı içindeki La Liga maçına odaklanan, hakemlerle ilgili uzun bir raporu da içeriyordu.

Rapor, kanalın bakış açısına göre Kraliyet takımına açıkça zarar veren hakem kararlarını ele aldı.

Katalan gazetesi, kadın takımının Barcelona karşısında yediği gol yağmuruyla aldığı yenilgiye bir an için bile değinilmediğine dikkat çekti; raporlara göre bu yenilgi, Real Madrid'in üst yönetimine ciddi bir zarar verdi.



