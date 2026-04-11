Negreira davası El Clásico'nun üzerine gölge düşürüyor... Real Madrid, Barcelona'ya şeref kıtası oluşturacak mı?

Sezonun sonuna yaklaşırken, Real Madrid'in Bernabéu'da Girona ile 1-1 berabere kalarak La Liga şampiyonluğu yarışındaki umutlarını azaltmasının ardından, "onur koridoru" konusu Real Madrid ile Barcelona arasındaki rekabetin gündemine yeniden oturdu.

Gazeteci Guillaume Porras Pérez, "X" platformunda tartışma yaratan bir paylaşımda bulundu ve şöyle yazdı: "Madrid, Camp Nou'daki El Clásico öncesinde kalan üç maçından birini kaybederse ve Barcelona tüm maçlarını kazanırsa, şampiyon için bir şeref koridoru görebiliriz."

Real Madrid'e sadakatıyla tanınan İspanyol "Defensa Central" sitesi, bu koşullar altında Real Madrid'e şeref koridoru açılmasının "skandal" olduğunu ve spor rekabeti ile eşitliğe "saygısızlık" olduğunu belirtti.

Ayrıca okuyun: Real Madrid, İspanya Futbol Federasyonu'nu boykot ediyor: "Hile dolu bir yarışmaya katılmayacağız"

Madridliler, özellikle "bardağı taşıran son damla" olarak nitelendirdikleri Negreira davası devam ederken, Barcelona'nın böyle bir jesti hak etmediğini düşünüyor.

Beyaz kulüp, siteye göre, kulüpler arasındaki ilişkinin, davada taraf olarak aldığı resmi tutum nedeniyle ciddi şekilde zarar gördüğünü vurguluyor ve yıllardır Enriquez Negreira'ya (eski Hakem Komitesi Başkan Yardımcısı) yapılan ve görevinden ayrılır ayrılmaz durduran şüpheli ödemelerin derinlemesine soruşturulmasını talep ediyor.

"Sorumlulukların netleştirilmesi" ve bu çevreyle daha önce bağlantısı olan hakemlerin atanmasının durdurulmasını talep ediyorlar ve bu ödemeler için kesin bir açıklama olmaması durumunun ciddi şüphe uyandırdığını düşünüyorlar.

Ayrıca okuyun: "Slot'un sırtına saplanan hançer"... Salah, Liverpool'un alev alev yanan ateşine nasıl benzin döküyor!



Barcelona ise Real Madrid'in kampanyasının kendisine zarar vermek için bir "strateji" olduğunu düşünüyor ve tüm ödemelerin meşru danışmanlık amaçlı olduğunu, adaletin kasıtlı "süreci uzatmadan" işleyişini sürdürmesi gerektiğini ısrarla savunuyor.

Onur koridoru zorunlu olmasa da, geçmişte iki kulüp arasında karşılıklı olarak bu geleneğin uygulandığı örnekler olmuştur.

Bugün ise, hukuki ve sportif gerilim, özellikle "Camp Nou"da oynanacak olan beklenen El Clásico atmosferinde, böyle bir jestin yapılmasını zorlaştırıyor gibi görünüyor.

Ayrıca okuyun: Espanyol teknik direktörü, Barcelona maçı öncesi hakemlik hakkında konuştu: Yaraya bandaj yapmayacağız



Real Madrid kulübü, İspanyol futbolu genelinin yararı için Negreira davasının hızlı bir şekilde çözülmesini istiyor ve rekabete olan güveni geri kazanmak için "gerçeğin" ortaya çıkması gerektiğini vurguluyor. Barcelona ise, koridor olsun ya da olmasın, şampiyonluğu garantilemek ve rakibini zor durumda bırakmak istiyor.

Soru hala açık: Önümüzdeki El Clásico'da şeref koridoru olacak mı, yoksa gerginlikler geleneksel jestin yapılmasını engelleyecek mi? Cevap, heyecanlı bir sezonun dramatik sonunu belirleyebilir.