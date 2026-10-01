Negreira davası: Barcelona tek bir durumda Avrupa'dan men edilme tehlikesiyle karşı karşıya

Barcelona, soruşturmaların maç sonuçlarını etkileme amacıyla doğrudan ya da dolaylı bir müdahalenin varlığını ortaya koyması halinde, Avrupa Futbol Federasyonu yönetmeliğinin dördüncü maddesi uyarınca UEFA müsabakalarına tam bir sezon boyunca katılmaktan men edilmeye kadar varabilecek sert bir Avrupa cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

As gazetesine göre, dördüncü madde UEFA'ya, elindeki bilgi ve koşullara dayanarak bir kulübün yerel ya da uluslararası düzeyde bir maç sonucunu manipüle etmeyi veya etkilemeyi hedefleyen bir faaliyete doğrudan ya da dolaylı olarak katıldığı sonucuna varması durumunda, o kulübün müsabakalarına katılma hakkının bulunmadığını ilan etme yetkisi veriyor.

Yönetmelik, hak mahrumiyeti kararının yalnızca tek bir futbol sezonu için geçerli olacağını belirtiyor; bu da UEFA'nın maddedeki şartların dava için geçerli olduğu sonucuna varması halinde Barcelona'nın Avrupa kulüp müsabakalarından birine bir sezon boyunca katılmaktan men edilebileceği anlamına geliyor.

UEFA yönetmelikleri, Avrupa Federasyonu'nun kararını alabilmesi için mutlaka bir yargı hükmünün bulunmasını şart koşmuyor; zira kurallar, UEFA'ya davayla ilgili gördüğü tüm bilgi ve koşullara dayanma imkânı tanıyor.

Madde ayrıca, UEFA'nın spor kurullarından, tahkim mahkemelerinden ya da devlet mahkemelerinden çıkan kararları esas alabileceğini, ancak kendi kararını verirken bu mercilerin vardığı sonuçlarla bağlı olmadığını belirtiyor.

Buna karşılık, Avrupa Federasyonu, aynı olaylarla ilgili bir spor veya yargı merciinden daha önce çıkan bir kararın kulübü halihazırda UEFA müsabakalarından birine katılmaktan men etmiş olduğunu görmesi halinde, kulübü ihraç etmekten kaçınabilir.

Dolayısıyla Barcelona'nın bu noktadaki kaderi, Avrupa Federasyonu'ndaki yetkili organların soruşturma konusu deliller ve olaylar hakkında varacağı sonuca ve bunların dördüncü maddede belirlenen şartları karşılayıp karşılamadığına bağlı olacak.



