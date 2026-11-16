Negreira davası: Barcelona mahkemeyi görmezden geliyor, Real Madrid'in talebini yerine getirmiyor

Negreira davası en hassas aşamalarından birine yaklaşıyor. Basında çıkan haberlere göre Barcelona, Real Madrid'in yargı soruşturmasına dahil edilmesini talep ettiği bir dizi mali belgeyi ve denetim raporunu hâlâ sunmadı. Bu durum, Katalan kulübünü yıllardır takip eden davanın akıbeti netleşmeden önce büyük önem taşıyabilir.

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Konuyla ilgili haberi yayımlayan "Tribuna" sitesine göre, Barcelona, Real Madrid'in incelemek istediği mali raporları ve denetim raporlarını henüz sunmadı. Oysa Barcelona Bölge Mahkemesi, başlangıçta soruşturma hakimi Alejandra Gil tarafından reddedilen eflatun-beyazlı kulübün talebini kısmen kabul etmişti.

Real Madrid, Katalan kulübünün 2010-2021 dönemindeki mali yönetimine ilişkin belgelere erişmek istiyor. Bu belgeler arasında KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte ve Kroll gibi uluslararası denetim şirketlerinin hazırladığı raporlar da yer alıyor.

Eflatun-beyazlı kulüp, bu belgelerin Barcelona'nın İspanya'daki Hakem Teknik Komitesi'nin eski başkan yardımcısı José María Enríquez Negreira ile bağlantılı şirketlere yaptığı ödemeler hakkında ek ayrıntıları ortaya çıkarabileceğini düşünüyor. Real Madrid ayrıca, söz konusu hakem yöneticisinin 2018'de görevinden ayrılmasının ardından geçen yıllarda Barcelona'nın mali hesaplarını inceleyerek bu tarihten sonra da süren başka ödemeler olup olmadığını tespit etmek istiyor.

Davayı alevlendiren 7,3 milyon euro

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Davanın kökeni, Barcelona'nın uzun yıllar boyunca Negreira ve oğlu Javier ile bağlantılı şirketlere yaptığı ödemelere dayanıyor. Negreira o dönemde İspanya Futbol Federasyonu bünyesindeki Hakem Teknik Komitesi'nde başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu.

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Dosyayı ele alan soruşturma ve raporlara göre bu ödemelerin tutarı, 2001-2018 yılları arasında yaklaşık 7,3 milyon euroya ulaştı. Bu dönem, Negreira'nın İspanyol hakemlik sisteminin önde gelen yöneticilerinden biri olduğu yıllara denk geliyor.

Dava 2023'te medyaya yansıdı ve kısa sürede İspanyol futbolunu sarsan yargısal ve sportif bir krize dönüştü. Yetkililer, Barcelona ile söz konusu hakem yöneticisi arasındaki mali ilişkinin niteliğini ve ödemelerin gerçek danışmanlık hizmetlerinin karşılığı mı olduğunu, yoksa hakemlik sistemini etkileme girişimiyle mi bağlantılı olduğunu soruşturmaya başladı.

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Barcelona ise paranın hakemlere ilişkin teknik ve danışmanlık raporları karşılığında ödendiğini, kulübün hakem kararlarını etkilemeye ya da sahada ayrıcalıklı muamele görmeye çalışmadığını savunmayı sürdürüyor.

Öte yandan Real Madrid, Katalan kulübü ile Hakem Teknik Komitesi'nde etkili bir konumda bulunan bir yönetici arasındaki ilişkinin niteliğinin, buna bağlı tüm mali ayrıntıların gün yüzüne çıkarılmasını gerektirdiğini düşünüyor. Bu da kulübün soruşturma dosyasına eklenmesini istediği belgelerin kapsamını genişletme konusundaki ısrarını açıklıyor.

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Kritik karar öncesi son tanıklıklar

Son gelişme, davada planlanan tanık dinleme oturumlarının tamamlanmasıyla yargı soruşturmasının ileri bir aşamaya ulaştığı bir döneme denk geldi.

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Son olarak ifade verenler, Barcelona Atlètic'in eski teknik direktörü Gerard López ile B takımının eski delegesi Toni Alonso oldu. İkili, Negreira'nın oğlu Javier Enríquez'in hazırladığı hakem raporlarının niteliğini anlattı.

El País gazetesinin aktardığına göre iki isim de bu raporların varlığını doğruladı. Gerard López ayrıca raporların teknik açıdan faydalı olduğunu savunarak hakemler hakkında ayrıntılı ve güncel bilgiler içerdiğini, bunun B takımında çalıştığı dönemde kendisine yardımcı olduğunu belirtti. López, özellikle bu ligdeki maçların profesyonel takımların maçları kadar geniş televizyon yayınına sahip olmadığına dikkat çekti.

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Bu tanıklıklar, planlanan dinleme oturumlarının sonunda gelmesi nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Böylece Barcelona'dan talep edilen mali belgeler, Hakim Alejandra Gil'in davanın geleceğine ilişkin kararını vermesinden önce askıdaki en önemli konulardan biri hâline geldi.

Real Madrid, bu raporlara erişim talebi nedeniyle daha önce soruşturma hakiminden ilk etapta ret yanıtı almıştı. Ancak kulüp, yaptığı itirazla Barcelona Bölge Mahkemesi'nden kısmi onay almayı başardı. Mahkeme, verdiği onayın kapsamı çerçevesinde belgelerin yargı sürecine dahil edilmesine karar verdi.

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Barcelona'yı neler bekliyor?

Talep edilen belgelerin önemi yalnızca mali rakamların incelenmesiyle sınırlı değil. Real Madrid, denetim raporlarında Negreira'nın şirketleriyle bağlantılı ödemelere dair notlar ya da uyarılar bulunup bulunmadığını veya iki taraf arasındaki mali ilişkinin niteliğini anlamaya yardımcı olabilecek başka ayrıntılar yer alıp almadığını öğrenmek istiyor.

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Talep edilen dönemin 2018 sonrasına uzanması da ayrı bir anlam taşıyor. Zira eflatun-beyazlı kulüp, Negreira'nın Hakem Teknik Komitesi'ndeki görevinden ayrılmasının ardından herhangi bir ödemenin sürmediğinden emin olmak istiyor.

Bununla birlikte, denetim raporlarında olası notların bulunması bir suçun kanıtlandığı anlamına gelmek zorunda değil. Belgelerin henüz sunulmamış olması da Barcelona'nın herhangi bir usulsüzlüğe karıştığına dair tek başına bir kanıt teşkil etmiyor.

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Dava yargı soruşturması aşamasında bulunurken Katalan kulübü herhangi bir usulsüzlük yaptığını reddediyor ve ödemelerin yasal danışmanlık hizmetleri karşılığında yapıldığını savunuyor.

Tanık dinleme oturumlarının tamamlanmasının ardından hakim, davanın kapatılması ya da yargılama aşamasına taşınması yönündeki bir sonraki adıma karar vermeden önce talep edilen mali belgeleri bekliyor.

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Böylece Barcelona, yıllar önce başlayan krizin yeni bir perdesiyle karşı karşıya kalırken Real Madrid daha fazla ayrıntının ortaya çıkması için baskısını sürdürüyor. Şimdi gözler, mali belgelerin soruşturmaya yeni deliller ekleyip eklemeyeceğine ya da Katalan kulübünün davanın patlak verdiği günden bu yana savunduğu tezi doğrulayıp doğrulamayacağına çevrilmiş durumda.