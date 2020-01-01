Neftçi Bakü - Galatasaray maçı tek maç mı, rövanş var mı?

Galatasaray

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Neftçi Bakü ile eşleşti. İki takım salgın nedeniyle rövanşa çıkmayacak, tek maçlı eleme usulüne göre karşılaşacak.