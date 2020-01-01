Neftçi Bakü - Galatasaray maçı tek maç mı, rövanş var mı?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi İkinci Ön Eleme Turu’nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile eşleşti.
Galatasaray kafilesi, Neftçi Bakü karşılaşması için 16 Eylül 2020 Çarşamba günü saat 11.00’de özel bir uçuşla Bakü’ye hareket edecek.
Karşılaşma, 17 Eylül 2020 Perşembe günü TSİ 19.00’da Bakü Olimpiyat Stadyumu’nda başlayacak.
Bu karşılaşmanın İstanbul'da rövanşı oynanmayacak. İki takım, salgın önlemleri nedeniyle tek maçlı eleme usulüne göre karşılaşacak.
Galatasaray'ın kadrosu
Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Marcao, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Oghenekaro Etebo, Jimmy Durmaz, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Radamel Falcao, Yunus Akgün, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne.