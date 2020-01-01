Neftçi Bakü - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?
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AA
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımıyla eşleşti. Tek maç üzerinden ve Azerbaycan'da oynanacak karşılaşmayı kazanan takım bir üst tura yükselecek.
İki takım arasında oynanacak karşılaşmaya salgın nedeniyle taraftarlar alınmayacak. İlk etapta Bakcell Arena'da planlanan maç, her iki kulübün rızasıyla Bakü Olimpiyat Stadı'na alındı.
Neftçi Bakü - Galatasaray maçı ne zaman?
Neftçi Bakü ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma 17 Eylül'de saat 19:00'da oynanacak.
Neftçi Bakü - Galatasaray maçı hangi kanalda?
Neftçi Bakü ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı Smart Sport canlı olarak yayılayacak.
Galatasaray, bu turu geçmesi halinde, Makedonya'nın Renova ile Hırvatistan'ın Hajduk Split ekipleri arasındaki maçı kazanan tarafla evinde oynayacak.