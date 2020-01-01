Avrupa Ligi

Neftçi Bakü - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?

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Galatasaray Gaziantep Gol Sevinci 09122020
AA
Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Neftçi Bakü'nün konuğu oluyor. Zorlu mücadele ne zaman oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımıyla eşleşti. Tek maç üzerinden ve Azerbaycan'da oynanacak karşılaşmayı kazanan takım bir üst tura yükselecek.

İki takım arasında oynanacak karşılaşmaya salgın nedeniyle taraftarlar alınmayacak. İlk etapta Bakcell Arena'da planlanan maç, her iki kulübün rızasıyla Bakü Olimpiyat Stadı'na alındı.

Neftçi Bakü - Galatasaray maçı ne zaman?

Neftçi Bakü ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma 17 Eylül'de saat 19:00'da oynanacak.

Neftçi Bakü - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Neftçi Bakü ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı Smart Sport canlı olarak yayılayacak.

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