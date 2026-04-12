Nefes kesici bir geri dönüş... Sinner, toprak kortlarda Alcaraz efsanesini yıktı!

"Monte Carlo" toprak kortları, İtalyan tenisçi Yannick Sinner'in kariyerinde en önemli dönüm noktasını oluşturdu. Sinner, İspanyol rakibi Carlos Alcaraz'ın hakimiyetini kırarak hem şampiyonluğa ulaştı hem de ATP dünya sıralamasında zirveye oturdu.

Tarihi geri dönüş

Nefes kesen ve 2 saat 15 dakika süren maçta Sinner, toprak kortların uzmanı Alcaraz'ı yenerek "çok yönlü" bir oyuncu olduğunu kanıtladı.

Ritmi ve fiziksel gücüyle öne çıkan maçta İtalyan oyuncu, setleri 7-6 ve 6-3'lük skorlarla kazanarak kendini kırmızı kortların yeni kralı ilan etti.

Zirveye dönüş

Bu zaferle Siner, Pazartesi gününden itibaren resmi olarak dünya birinciliğine geri dönecek. Bu başarıya ilişkin olarak Siner, "Zirveye dönüş benim için çok şey ifade ediyor, ancak en önemlisi, toprak kortlarda nihayet büyük bir şampiyonluk kazanmayı başarmış olmam. Bu benim için özel bir zorluktu" dedi.

Bu galibiyetle Siner, geçen yıl Paris'teki başarısızlığını telafi etmek amacıyla toprak kort sezonunda kalan hedeflerine, yani Madrid, Roma ve Roland Garros turnuvalarına odaklanıyor.

Rekorlar ve galibiyet serisi

Sinner, 4330 puanlık devasa bir puanı savunan Alcaraz'ın puan kaybını değerlendirerek, mevcut sezonun başlangıcından bu yana 17 ardışık galibiyet ve (Indian Wells, Miami ve Monte Carlo) ve 22 üst üste Masters (1000 puan) turnuvası galibiyeti ve 4 üst üste Masters kategorisi şampiyonluğu elde etti; bunlara 2025 Paris şampiyonluğu ve son üç turnuva da dahildir.

Bu ezici üstünlük, yılın başında İtalyan oyuncuyu saran şüphelerin sonunu getiriyor ve şu anda dünya tenis sahnesindeki mutlak hakimiyetini teyit ediyor.