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İsveç Allsvenskan Ligi’nde sezonun sonu yaklaşırken, bunun heyecanı pazar günü şampiyonluk adayı IK Sirius ile Djurgårdens IF arasındaki önemli maçta hissedildi. Bitime iki hafta kala Sirius’un, şampiyonluk yarışındaki rakibi Hammarby IF üzerindeki baskıyı sürdürmek için kazanması gerekiyordu. Üstelik Djurgårdens taraftarları da Sirius’a büyük destek verdi. Bunun nedeni, aynı şehri ve stadyumu paylaşan Djurgårdens ile Hammarby arasındaki büyük rekabet.

Djurgårdens şu anda Allsvenskan’da üçüncü sırada. Şampiyonluk ihtimali kalmamış olsa da Stockholm ekibi Avrupa kupalarına katılma mücadelesini sürdürüyor. İsveç’te ilk üç sıradaki takımlar Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanıyor.

Üçüncülük yarışındaki en büyük rakibi BK Häcken ile aynı puana (52) sahip olan Djurgårdens için galibiyet özellikle önemliydi. Djurgårdens, Kristian Lien ile erken bir gol fırsatı yakaladı ancak Norveçli oyuncu topu kalenin hayli dışına gönderdi.

Ne var ki bu pahalıya mal olan kaçırılmış fırsat, deplasman tribününde hiç de öfkeyle karşılanmadı. Hatta Lien’in kaçırdığı pozisyon, top ağlara gitmişçesine kutlandı.

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Devre arasına girilmek üzereyken Sirius, Matthias Nartey’nin golüyle 1-0 öne geçti. Leeuwardenlı 22 yaşındaki oyuncu, 2025 ortalarında SC Cambuur’dan ayrılarak İskandinavya’ya transfer olmuştu.

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Nartey’nin golünü coşkulu Sirius taraftarlarının yanı sıra, golün atıldığı kalenin arkasında bulunan Djurgårdens taraftarları da kutladı.

İkinci yarıda başka gol olmadı ve Sirius, şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip olabilecek bir galibiyet aldı. Uppsala’nın bu nispeten küçük kulübü daha önce hiç şampiyon olmadı ancak gelecek hafta bunu başarabilir.

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Yine de henüz hiçbir şey kesinleşmiş değil. Sirius, 30 haftalık ligin 29. haftası sonunda 61 puana ve +24 averaja sahip. Hammarby’nin üç puanı daha az, ancak bir maç eksiği ve +37 ile çok daha iyi bir averajı var.

Bu nedenle, gelecek pazar son haftada IFK Göteborg’a konuk olacak Sirius’un, Hammarby’nin kalan iki maçından en az birinde puan kaybetmesini umması gerekiyor gibi görünüyor. Hammarby, pazartesi akşamı Göteborg’u ağırlayacak, pazar günü ise üst sıralarda yer alan Västerås SK’ye konuk olacak.