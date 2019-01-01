Nefes kesen Kuzey Londra derbisinde kazanan çıkmadı: 2-2

İlk yarıda Tottenham'ın, ikinci yarıda ise Arsenal'ın üstün olduğu derbide dört gol atıldı ve puanlar paylaşıldı.

Premier Lig'in 4. haftası Kuzey Londra derbisine sahne oldu. Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya gelen ve 'ın mücadelesi ise 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Maçın ilk yarısında Tottenham istediklerini yapan taraftı. Arsenal'a karşı kontrataklarla etkili olan Mauricio Pochettino'nun öğrencileri, 10. dakikada Christian Eriksen'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

40. dakikada ise Granit Xhaka'nın dengesiz bir şekilde Harry Kane'i ceza sahasında düşürmesinin ardından Tottenham penaltı atışı kazandı ve Kane topu ağlara yolladı. İlk yarı bu skorla bitecek diye düşünülürken 45+1'de ise Alexandre Lacazette sahneye çıktı ve skor farkını yeniden bire indirdi.

İlk yarı Tottenham'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona ererken, ikinci yarıda ise Arsenal fırtınası vardı. Önde basıp Tottenham'ı kendi yarı sahasından çıkarmayan Arsenal üst üste pozisyonlara girdi. Bu pozisyonlardan ise bir gol çıkarabildi. 71'de Matteo Guendouzi'nin harika ara pasına dokunan Pierre-Emerick Aubameyang, skoru dengeledi ve karşılaşma bu sonuçla bitti.

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Böylece Arsenal puanını 7'ye yükseltirken, Tottenham ise 5 puana çıktı.