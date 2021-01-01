Nefes kesen eşleşmede tur atlayan taraf Kızılyıldız'ı eleyen Milan

UEFA Avrupa Ligi'nde sonucu merakla beklenen Milan-Kızılyıldız eşleşmesinden mutlu ayrılan taraf İtalyan temsilcisi oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde büyük bir çekişmeye sahne olan Milan-Kızılyıldız eşleşmesinden adını bir üst tura yazdıran taraf İtalyan temsicisi oldu. Deplasmanda 2-2 sona eren ilk maçın rövanşında rakibini San Siro'da konuk eden Stefano Pioli'nin takımı 1-1 sona eren 90 dakikanın ardından adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Milan-Kızılyıldız maçında golleri kimler attı?

Karşılaşmanın dokuzuncu dakikasında Franck Kessie'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçen Milan, 24'te Ben Nabouhane'nin golüne engel olamayınca skor 1-1'e geldi. Kızılyıldız'ın yemeden atacağı bir golle rakibini eleyeceği karşılaşma oldukça yüksek bir tempoya sahne olsa da iki takım da bulduğu fırsatları değerlendiremedi.

Milan-Kızılyıldız maçının kırılma anı

Marko Gobeljic'in 70'te gördüğü kırmızı kart Kızılyıldız'ı 10 kişi bırakırken, Milan'ı biraz olsun rahatlattı. Son 20 dakikayı 10 kişi oynayan Dejan Stankovic'in takımı bu dakikanın ardından rakibine üstünlük kurmakta bir hayli zorlandı ve aradığı golü bulamadı.

Milan-Kızılyıldız maçının oyuncusu

Milan'ın orta sahadaki dinamosu Franck Kessie sergilediği performansla maçın en öne çıkan oyuncusu oldu. Girdiği 13 ikili mücadelenin sekizinden galip ayrılan 24 yaşındaki oyuncu, üç de hava topu kazandı ve takımının savunma direncini yukarıda tuttu.

Milan-Kızılyıldız maçının istatistiği: 32

Her iki takımın da açık bir futbol sergilediği maçta iki takım da rakip kaleye 16'şar şut çekti. Toplamda 32 şutun çekildiği mücadelede bu şutların altısı kaleyi bulurken, kaleciler günündeydi.

Tur atlayan takım

Serie A'daki şampiyonluk mücadelesinin yanı sıra Avrupa'da da yoluna emin adımlarla devam eden Milan, tur atlayan taraf oldu. Bu sezon oynadığı 35 karşılaşmada sadece bir defa mağlup olan Kızılyıldız ise turnuvaya sadece grup aşamasında aldığı tek yenilgiyle veda etti.