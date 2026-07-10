Nefes almasına izin vermedi!.. Sinner, Djokovic’i ezip geçti ve onun hayalini gerçekleştirmesini engelledi

Dünya bir numarası İtalyan Yannick Sinner, Sırp Novak Djokovic’i 3 setlik ezici bir galibiyetle (6-4), (6-4), (6-4) ile ezici bir galibiyet elde ederek kariyerinde ilk kez Wimbledon finallerine yükseldi.

Sinner, güçlü direkt vuruşları (14 as) ve sağdan gelen ezici vuruşlarına dayanarak maçın ilk anlarından itibaren maçı güçlü bir şekilde domine etti ve eski Wimbledon şampiyonuna maça geri dönmesi için gerçek bir şans tanımadı.

Maç, Djokovic’in 25. Grand Slam şampiyonluğu kazanma hayallerinin sona ermesine sahne oldu; Sırp oyuncu, üç set boyunca kendisine nefes alacak yer bırakmayan genç İtalyan rakibiyle zorlu bir mücadele verdi.

Sinner, önümüzdeki Pazar günü oynanacak finalde, diğer yarı finalde İngiliz Arthur Fery’i ikna edici bir galibiyetle eleyen Alman Alexander Zverev ile karşılaşacak. Zverev, bu maçta muhteşem bir performans ve yüksek bir özgüven sergilemişti.

Bu final maçı, Siner için Avustralya Açık’ta şampiyon olduktan sonra bu sezon Grand Slam’lerde ikinci şampiyonluğunu kazanması için altın bir fırsat niteliğinde. Bu da onu, 3 Grand Slam şampiyonluğu bulunan İspanyol Carlos Alcaraz ile yeni nesil tenisçilerin zirvesi için doğrudan rekabete sokuyor.

Şampiyonluğu kazanması halinde, Sinner, son Roland Garros finalinde kaçırdığı altın fırsatın ardından, Alcaraz’ın Grand Slam şampiyonluk sayısına sadece iki adım yaklaşacak.

Öte yandan, final maçı Zverev için de özel bir öneme sahip. Zverev, finale yükselmesiyle gelecek aydan itibaren dünya sıralamasında ikinci sıraya yükselmeyi garantiledi ve üçüncü sıraya gerileyecek olan Alcaraz’ı geride bıraktı.

Sinner ile Zverev arasındaki karşılaşma, yeni neslin en önemli finallerinden biri olarak görülüyor. Son yıllarda sahneyi domine eden geleneksel ikili Alcaraz ve Djokovic’in dışında, şu anda dünyanın en iyi iki tenisçisi, tenis dünyasının en köklü şampiyonluğu için mücadele edecek.