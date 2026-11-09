Nefes alma fırsatı! Manchester United, küme düşme tehlikesine rağmen Carrick hakkındaki kararını erteliyor

Manchester United, Premier League'de düşme hattına gerilemesine yol açan felaket gibi sezon başlangıcına rağmen Michael Carrick'i görevden almamayı tercih etti. Old Trafford yönetimi, teknik direktörlük görevinde aceleci bir değişikliğe gitmek yerine mevcut millî arayı sezonun gidişatını kapsamlı biçimde değerlendirmek için kullanmayı planlıyor.

Reklam

Milli ara kritik bir fırsat sunuyor

Manchester United, Premier League'de bir sezona tarihinin en kötü başlangıcını yaptı; pazar günü Aston Villa karşısında alınan kaotik 4-4'lük beraberlik de bu tabloyu daha da ağırlaştırdı. Bu sezon ilk 10 lig maçında yalnızca bir galibiyet alan United, 18. sırada bulunuyor. Bu, takımın 1986-87 sezonundan bu yana bir sezonun bu aşamasındaki en düşük sıralaması.

Pazar günü Villa karşısında son bölümde bir puan kurtaran Carrick ve oyuncularına pazartesi günü izin verildi. Ancak teknik direktörün ve teknik ekibinin salı günü Carrington'a dönmesi bekleniyor. Devam eden milli arada A takım kadrosunun büyük bölümü ülkelerini temsil etmek üzere takımdan ayrıldığı için planlanmış antrenmanların olmaması, karar vericilere ihtiyaç duydukları düşünme fırsatını sağladı. Bu ara, bir maça hazırlanmanın getirdiği acil baskı olmadan takımın performans düzeyini kapsamlı biçimde yeniden değerlendirmelerine olanak tanıyor.

Carrick'in görevde kalmasını sağlayan üç temel etken

10 maçta yalnızca bir galibiyet alabildikleri savunma karnelerine rağmen, Sky Sports'un edindiği bilgilere göre United'ın bu aşamada eski orta saha oyuncusuyla yollarını ayırmakta tereddüt etmesinin üç temel nedeni var.

İlk olarak taraftarlar, Carrick'in görevden alınması yönünde bir çağrıda bulunmadı. Old Trafford'daki döneminde beş Premier League şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi dahil 11 büyük kupa kazanan efsanevi eski oyuncuya duydukları derin sevgi göz önüne alındığında, böyle bir çağrı pek olası görünmüyor.

Reklam Reklam

Yönetim, mevcut alternatiflerden emin değil

Ayrıca kulüp içinden gelen işaretler, teknik direktörün soyunma odasının desteğini kaybetmediğini gösteriyor. Son maçlardaki geri dönüşlerde sergilenen mücadele ruhu, Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında iki gollük farkı kapatıp 3-2'lik galibiyet alınmasıyla ve ardından Aston Villa karşısında iki kez iki farklı geriden gelinerek 4-4 berabere kalınmasıyla kendini gösterdi. Bu da yönetimi, oyuncuların hâlâ Carrick'in planına tamamen bağlı olduğuna ikna etti.

Related Topics

Belki de en dikkat çekici nokta, Manchester United yönetiminin teknik direktör değişikliğinin kulübün mevcut sorunlarına kesin çözüm olacağına henüz inanmaması. Yönetim böyle düşünseydi Carrick'i görevden alıp şu anda görevde olmayan ve bir pozisyon açılması hâlinde görüşmelere açık oldukları anlaşılan Julian Nagelsmann veya Eddie Howe gibi adaylara yönelebilirdi.

Liverpool deplasmanı yaklaşırken United savunmasını düzeltmeye çalışıyor

Premier League'de 18. sırada bulunan United, milli aranın ardından 22 Kasım'da ezeli rakibi Liverpool'a konuk olacağı zorlu maçla sahalara dönecek. Ancak Anfield'daki karşılaşmadan sonra fikstür önemli ölçüde kolaylaşıyor. United'ın sonraki yedi lig maçının beşi, şu anda puan tablosunun alt yarısında yer alan takımlara karşı oynanacak. Bunlar arasında, kendisi gibi zorlanan Coventry, Nottingham Forest ve Sunderland ile Old Trafford'da yapacağı maçlar da bulunuyor.

Reklam

Carrick'in yakın geleceği ne olursa olsun United'ın öncelikli sorunu, ligde 19 gol yiyen savunmasındaki açıkları kapatmak. Bu sayı yalnızca Crystal Palace ve Ipswich tarafından aşıldı. Takımın bu sezon gol yemediği tek maç, Şampiyonlar Ligi'nde Azerbaycan şampiyonu Sabah FK'ye karşı oynadığı karşılaşmaydı.