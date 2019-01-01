Nedum Onuoha: Zlatan Ibrahimovic, beni eşkıya gibi tehdit etti

MLS ekiplerinden Real Salt Lake'de forma giyen Nedum Onuoha, Zlatan Ibrahimovic'in kendisini tehdit ettiğini dile getirdi.

Real Salt Lake'in 32 yaşındaki stoperi Nedum Onuoha, LA Galaxy ile oynadıkları ve 2-1 yenildikleri maçta Zlatan Ibrahimovic ile arasında geçen gerginlik hakkında açıklama yaptı.

"Beni boynumdan tutup yere attı ve faul yaptı. Yerde, ellerimi yana açmış 'Neler oluyor?' diye düşünüyor, Zlatan'ın yüzüne bakıp ondan bir cevap bekliyordum. Çok sinirlendi ve ellerimi sallamayı bırakıp ayağa kalkmamı söyledi. Ben de düzgün bir şekilde ona probleminin ne olduğunu sordum. Sonrasında daha da öfkelendi ve beni tehdit etmeye başladı. Ayağa kalkıp kendimi savundum ve 'Ne yapabileceğini sanıyorsun?' diye sordum. Nedensiz bir şekilde öfkeye kapılıp bana düşmanca davranmaya kalkıştı. 10 dakika sonra yine bir ikili mücadeleye girdik ve bu sefer kafama vurdu."

"Bacaklarını kıracağım"

"Ben çirkef bir oyuncu değilim. Gerektiği zaman fiziksel temasta bulunur ve mücadele ederim ancak bunda hiçbir kötü niyet barındırmam. Ama adamın birisi kalkıp maç bitmeden bacaklarımı kıracağını söylüyor. 60'ta sarı kart görünce 'Öyle olsun, bak gör sana neler yapacağım, sen bekle' diiye söylenmeye başladı. Sonrasında Zlatan'a yakın oynadığım anlarda 'Acaba vakit geldi mi?' diye düşünerek oynadım. Bu şekilde oynamak mümkün değil. Kariyerim boyunca böyle tehditleri 3-4 defa duydum ve hepsi de eşkıya kılıklı adamlardı."

Zlatan'a herhangi bir ceza verilmeyeceğini düşlünen Onuoha, şunları ekledi: "Bu yaptıkları yanına kalacak. Zlatan'ın karakterinin böyle olduğu ve çok rekabetçi olduğu için böyle davrandığı söylenecek, bu hikaye böyle devam edecek."