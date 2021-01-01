Nedim Yiğit'ten tepki: Neden suni çim ve saat 13:00?

Başakşehir FK Altyapı Koordinatörü Nedim Yiğit, U19 maçlarının planlamasıyla ilgili açıklama yaptı.

Futbol dünyasını da etkileyen koronavirüs salgını, bazı organizasyonların ertelenmesine sebep olmuştu. U19 ligleri de yaklaşık bir yıldız oynanmıyordu.

Bir süre önce yeniden başlayan U19 maçları saat 13:00'te ve suni çimde oynanması kararı alındı. Nedim Yiğit bu planlamanın yol açacağı sıkıntıları ifade etti.

Nedim Yiğit neler söyledi?

Kendine ait sosyal medya hesabından açıklama yapan Yiğit, sıcaklıkların ve suni çimin futbolcu sağlığını olumsuz etkilediğinin altını çizdi.

"Değer vermediğin hiç birşeyin değer üretmesi mümkün değildir.

"U19 Gelişim Ligleri;

"Hava 29-30 derece, sıcaklık suni çimde 39-40 derecelere çıkarken, hala maçların neden SUNİ ÇİM sahalarında ve saat 13:00'te oynatıldığı hakkında bir fikrim yok.

Ama tüm takımlarımızın, tüm sporcuların "sağlıklarını" ve performanslarını son derece olumsuz etkilediği bir gerçektir.

"Bir sene sonra Süper Lig'de forma giymesini istediğimiz oyuncuların, mevcut sahalarda ve şartlarda hayal kurmalarının bile engellendiğinin bilinmesini isterim."

Nedim Yiğit'in kariyerinden satırbaşları

Futbolculuk kariyerinin ardından Galatasaray'da altyapı koordinatörü olarak göreve gelen Yiğit, Göztepe, Gaziantepspor ve Altınordu kulüplerinde de çalıştı.

2018/2019 yılında bir kez daha Galatasaray'da altyapı koordinatörlüğü yapan başarılı çalıştırıcı, 2019 yılından beri Başakşehir'de aynı görevi yürütüyor.