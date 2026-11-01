Virgil van Dijk, Liverpool'un pazar günü Anfield'da Arsenal'a 1-0 yenildiği maçın ilk yarısında Alexander Isak'ın formasının çekildiği pozisyonda penaltı verilmemesine öfkelendi. Hollandalı oyuncu, sahada bu kadar çok kamera varken bir forvetin neden itiraz etmek zorunda olduğunu sorguladı. Kai Havertz'in erken dakikalarda attığı gol, Arsenal'ın zirvede üç puan farkla liderliğe yükselmesine yetti.

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Van Dijk: Isak'ın pozisyonu net penaltıydı

Liverpool, Jurrien Timber'ın Isak'ın formasını tutması nedeniyle penaltı verilmesi gerektiğini düşünüyordu. Ceza sahasını hızla geçen bir orta sırasında yaşanan pozisyona ne hakem Andy Madley ne de VAR müdahale etti. Express'in aktardığına göre Sky Sports'a konuşan Van Dijk, “Bence net penaltıydı. Pozisyonu tekrar izledim ve böyle pozisyonlarda penaltı verildiğini gördüm. Bugün verilmedi” dedi.

Isak'ın hakemi ikna etmek için daha fazla tepki göstermesi gerekip gerekmediği sorulan Van Dijk, “50 kameramız var. Bu kadar çok kamera varken neden itiraz etmesi gereksin? Herkes pozisyonu gördü. Sonuçta penaltı verilmedi ve maalesef maçı kaybettik. Arsenal'i tebrik ederim” yanıtını verdi.

Liverpool kaçan fırsatlara yanıyor

Florian Wirtz'in topu direğe gönderdiği, Alexis Mac Allister'ın ise devre arasından önce müsait durumdaki bir kafa vuruşunda topu üstten auta attığı Liverpool'da Van Dijk, hücumda daha fazlasını yapabileceklerini kabul etti: “Hayal kırıklığına uğradım. Evimizde oynadık, bazı fırsatlar yakaladık. Her şeyi denedik. Son 15 dakikada ceza sahasına daha fazla top göndermek için biraz daha iyi oynayabilirdik.”

Van Dijk sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün yeterli değildi ve bu yüzden hayal kırıklığı yaşıyorum. Golü yedikten sonra çok daha iyi oynadık. Alexis maçın gidişatını değiştirebilirdi.”

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Iraola, penaltı konusunda Van Dijk'ı destekliyor

Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola da Isak'ın pozisyonu konusunda aynı derecede kararlıydı: “Net penaltıydı. Formasını tutuyor, formasını tuttuğunu hepimiz görebiliyoruz. Top Alex'in sadece bir santimetre önünden geçiyor. Alex, kalenin önünde topa vurmak üzere. Bana yere düşmesi gerekip gerekmediğini sormanız bile asıl mesele. Yere düşseydi bence penaltı verirlerdi. Yüzde 100 penaltı verirlerdi.”

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İspanyol teknik direktör, Havertz'in galibiyet golüne yol açan kale vuruşu hatasına da dikkat çekti: “Hâlâ geliştirmemiz gereken çok şey var. Takımda sevdiğim şeyler olduğunu düşünüyorum; istek ve mücadele ruhu açısından. Bu takımda hoşuma giden bir şeyler var ama bugün bir kale vuruşunda hata yaptık ve o pozisyondan gol yedik. Bunlar kesinlikle geliştirmemiz gereken şeyler.”

Liverpool'u sırada ne bekliyor?

Bu mağlubiyet, Liverpool'un tüm kulvarlardaki beş maçlık galibiyet serisini sona erdirdi. Iraola'nın bir sonraki maçtan önce ele alması gereken pek çok konu var.

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Liverpool'un, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe deplasmanına çıkmadan önce hızla toparlanması gerekiyor.