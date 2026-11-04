Eski Manchester United orta saha oyuncusu Paul Scholes, eski takım arkadaşı David Beckham'ın Glazer ailesi ile Sir Jim Ratcliffe'in Old Trafford'daki yönetimini sona erdirecek bir kulübü devralma teklifine öncülük etmesini destekledi. Mevcut yönetime yönelik taraftar tepkisi artarken yorumcu Scholes, Inter Miami'nin ortak sahiplerinden Beckham'ın kulübe yeni bir başlangıç yaptırabileceğine inanıyor.

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Kulüp efsanesi sahiplik değişikliğine destek verdi

Scholes, Manchester United'a yönelik yeni dış yatırım ilgisine dair son haberlerin ardından, 92 Kuşağı'ndan Beckham'ın kulübün kontrolünü devralacak bir konsorsiyuma öncülük etmesi fikrini olumlu karşıladı. Glazer ailesi, Mayıs 2005'ten bu yana kulüpte çoğunluk hissesine sahip olsa da Britanyalı milyarder Ratcliffe, 2024'ün başında yüzde 27,7'lik hisse satın almasından bu yana futbol operasyonlarını yönetiyor. Ratcliffe'in gelişi başlangıçta taraftarlar arasında iyimserlik yaratsa da son iki yılda yapılan bir dizi maliyetli hata, taraftarları kulüpten uzaklaştırdı.

Podcast'teki tartışma, kulübün el değiştirmesini gündeme getirdi

The Good, The Bad & The Football podcast'inin Midnite sponsorluğundaki bölümünde, programın diğer sunucusu Paddy McGuinness, Major League Soccer'da bir kulübün sahibi olan Beckham'ın devreye girmesi konusunu açtı: “Geçen haftaki programımıza Neil'den bir yorum geldi. Bu kapsamlı yeniden yapılanmanın tek çıkış yolunun David Beckham liderliğindeki bir konsorsiyum olduğunu söylüyor. Ne düşünüyorsun?”

Eski takım arkadaşına destek veren Scholes şöyle yanıtladı: “Neden olmasın? Bunu yapacak maddi güçleri varsa, o yapabilir ve daha da önemlisi bunu yapmak istiyor. Sonra, David'i tanıdığımız kadarıyla, muhtemelen arka planda kalır. Adı bu işin içinde olsa bile. Sanırım Inter Miami'de olduğu gibi maçlarda bulunmaz.

“Bu sahiplerle işler yürümedi. Jim Ratcliffe'in orada yalnızca iki buçuk yıldır olduğunu biliyorum ama şu ana kadar işe yaramadı, değil mi? Glazer'lar hakkında kulüp çevresinde ne düşünüldüğünü hepimiz biliyoruz. Bu yüzden herkese açığım.”

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Yüksek değerleme büyük bir engel

Podcast'in diğer sunucusu ve United'ın eski orta saha oyuncusu Nicky Butt, futbolcu olarak Old Trafford'da on yılı aşkın süre geçiren Beckham'ın Amerikalı sahiplerin hisselerini satın almaya çalışması hâlinde büyük bir mali engelle karşılaşacağı uyarısında bulundu.

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Kulüp yönetiminin talep ettiği bedeli sorgulayan Butt şunları söyledi: “En büyük sorun, Glazer'ların pastadan pay istemesi. Yanlışsam düzeltin ama şu anda kulübe yaklaşık 8 milyar değer biçiyorlar.

“Bence şu anda 8 milyar değerinde değil çünkü gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde olmayacaklar. Ticari haklar gerileyecek, bu da oyuncuların eskisi kadar değerli olmaması anlamına geliyor.

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“Bütün bu değişkenler geriliyor ve bu da değerlemeyi çok daha aşağı çekiyor.”

Sahadaki sıkıntılar yakın geleceği belirsizleştiriyor

Gelecek sezon Avrupa'nın en üst düzey futbol organizasyonunun dışında kalma endişesi, United'ın teknik direktör Michael Carrick yönetimindeki kötü lig performansından kaynaklanıyor. Takım, Premier League tablosunda dokuz maçta topladığı yalnızca yedi puanla 17. sırada bulunuyor. Ancak zor günler geçiren kadro, salı gecesi Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında Roma karşısında evinde geriden gelerek 3-2 kazandı ve bir nebze rahatlama sağladı. Yönetim düzeyindeki belirsizlik sürerken Carrick'in şimdi bu Avrupa maçındaki direnci lig sonuçlarına yansıtması gerekiyor.