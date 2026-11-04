Eski Manchester United orta saha oyuncusu Paul Scholes, eski takım arkadaşı David Beckham'ın Glazer ailesi ile Sir Jim Ratcliffe'in Old Trafford'daki yönetimini sona erdirecek bir kulübü devralma teklifine öncülük etmesini destekledi. Mevcut yönetime yönelik taraftar tepkisi büyürken Scholes, Inter Miami'nin ortak sahibinin kulübün yeniden yapılanmasına yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Reklam

Kulüp efsanesi sahiplik değişikliğini destekliyor

Scholes, Manchester United'a kulüp dışından yeni bir ilgi olduğuna dair son haberlerin ardından, kendisi gibi 1992 kuşağından olan Beckham'ın kulübün kontrolünü devralacak bir konsorsiyuma öncülük etmesi fikrini memnuniyetle karşıladı. Glazer ailesi Mayıs 2005'ten bu yana kulüpte çoğunluk hissesini elinde bulundururken, Britanyalı milyarder Ratcliffe, 2024'ün başlarında yüzde 27,7'lik hisse satın almasından bu yana futbol operasyonlarını yönetiyor. Ratcliffe'in gelişi başlangıçta taraftarlarda iyimserlik yaratsa da son iki yılda yapılan bir dizi maliyetli hata, taraftarları yönetimden uzaklaştırdı.

Podcast'teki tartışma, kulübün devralınması ihtimalini gündeme taşıdı

Scholes'un The Good, The Bad and The Football podcast'ine katıldığı bölümde, programın diğer sunucusu Paddy McGuinness, Major League Soccer'da bir kulübün sahibi olan Beckham'ın devreye girmesi konusunu açtı: “Geçen haftaki programımıza Neil'den bir yorum geldi. David Beckham liderliğindeki bir konsorsiyumun bu köklü değişim ve yeniden yapılanma sürecinden çıkmanın tek yolu olduğunu söylüyor. Sen ne düşünüyorsun?”

Eski takım arkadaşını destekleyen Scholes şöyle yanıt verdi: “Neden olmasın? Bunu yapacak maddi güçleri varsa yapabilir; daha da önemlisi, kendisi de bunu yapmak istiyorsa. David'i tanıdığımız kadarıyla muhtemelen yine arka planda kalır. Adı bu işin içinde olsa bile. Sanırım Inter Miami'de olduğu gibi maçlarda da görünmez.

“Bu sahiplerle işler yolunda gitmedi. Jim Ratcliffe'in orada yalnızca iki buçuk yıldır olduğunu biliyorum ama şu ana kadar işler yürümedi, değil mi? Glazer ailesine yönelik kulüp çevresindeki görüşleri hepimiz biliyoruz. Bu yüzden herkese açığım.”

Reklam Reklam

Yüksek değerleme büyük engel oluşturuyor

Podcast'in diğer sunucusu ve eski United orta saha oyuncusu Nicky Butt, futbolcu olarak Old Trafford'da on yılı aşkın süre geçiren Beckham'ın Amerikalı sahiplerin hisselerini satın almaya çalışması hâlinde büyük bir mali engelle karşılaşacağı uyarısında bulundu.

Related Topics

Yönetimin istediği bedeli sorgulayan Butt şöyle dedi: “En büyük sorun, Glazer ailesinin de payını istemesi. Yanılmıyorsam kulübe şu anda yaklaşık 8 milyar değer biçiyorlar.

“Şu anda 8 milyar değerinde olduğunu düşünmüyorum çünkü gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde olmayacaklar. Ticari hakların getirisi de düşer; bu da oyuncuların eskisi kadar değerli olmayacağı anlamına gelir.

Reklam

“Bütün bu etkenlerdeki gerileme, kulübün değerlemesini çok daha aşağı çeker.”

Sahadaki sıkıntılar yakın geleceğe gölge düşürüyor

Gelecek sezon Avrupa'nın en üst düzey turnuvasında yer alamama endişesi, teknik direktör Michael Carrick yönetimindeki United'ın ligdeki kötü performansından kaynaklanıyor. Takım, Premier League'de dokuz maçta topladığı yalnızca yedi puanla 17. sırada. Ancak zor günler geçiren kadro, salı gecesi Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında evinde Roma karşısında geriden gelerek 3-2 kazandı ve bir nebze rahatlama sağladı. Yönetimle ilgili spekülasyonlar sürerken Carrick'in şimdi Avrupa'da gösterilen bu direnci ligde de sonuçlara yansıtması gerekiyor.